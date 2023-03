Guido Reybrouck Classic breidt uit

Damme staat dit weekend in het teken van de Guido Reybrouck Classic. Voor het eerst wordt dit wielerevenement een tweedaagse met een tijdrit op zaterdag.

De doortocht van het wereldkampioenschap tijdrijden door Damme in de zomer van 2021 werkte duidelijk aanstekelijk bij de organisatoren van de Guido Reybrouck Classic. Het evenement wordt voor het eerst een tweedaagse met een tijdrit op zaterdag 18 maart. Die dag worden om 10 uur al nadars geplaatst in functie van de start- en aankomstzone in Damme-Centrum. Vanaf dat moment geldt dan ook een parkeerverbod op de randparking Damme Oost en in de Oude Sluissedijk.

Om 12.30 uur wordt het parcours afgesloten voor de verkenning. Het parcours loopt van de Oude Sluissedijk, richting Hulsterlo, Masschersheule, Waterhoek, Leopoldsvaart-Oost, Siphon en eindigend op de Damse Vaart-Zuid; 10,9 kilometer in totaal. In de Slekstraat/Rabattestraat geldt eenrichtingsverkeer. De tijdrit duurt van 13.30 tot 16.30 uur. Om 17 uur worden de tijdelijke verkeers- en parkeermogelijkheden opgeheven. Op zondag is er een wegrit voor de internationale juniores en de nieuwelingen. Vanaf 8 uur geldt een parkeerverbod in de Kerkstraat voor het plaatsen van de nadars. Om 13.30 uur wordt het parcours in Damme eenrichtingsverkeer in de richting met de renners mee.

Startzone

Het parcours in Damme loopt van de Markt richting de Kerkstraat, Damse Vaart-Zuid, Sifon, Leopoldsvaart-Oost, Oude Sluissedijk en de Kerkstraat. Om 14 uur wordt de startzone (Kerkstraat ter hoogte van de Markt) verkeersvrij gemaakt. Dit is tot na de start van de beide wedstrijden. Langs de volledige omloop is een parkeerverbod en er zal lokaal omgereden moeten worden.

Om 14.30 uur start de wegrit voor junioren, bestaande uit twee ronden van 47 kilometer langs Moerkerke, Male, Sijsele (Dorpsstraat), N98 en Donk, gevolgd door vier lokale ronden van 7,6 kilometer tussen Damme-Centrum en Sint-Kruis. Naar verwachting beginnen de vier lokale ronden omstreeks 16.45 uur. Om 14.45 uur start de wedstrijd voor de nieuwelingen; een rit van 56 kilometer die bestaat uit tien ronden van 5,6 kilometer tussen Damme-Centrum en Sint-Kruis.

Rond 17.30 uur start de podiumceremonie op de Markt van Damme en om 18 uur worden de tijdelijke verkeers- en parkeermaatregelen opgeheven en wordt het parcours opnieuw vrijgegeven. (PDV)

www.guidoreybrouckclassic.be.