Gaëtan Verleyen stapt over naar Atom 6-Decca

Ook al heeft hij nog een overeenkomst voor volgend jaar, toch moest Gaëtan Verleyen op zoek naar een andere ploeg. Na drie jaar bij het devoteam van Bingoal WB stapt hij over naar Atom 6-Decca, een nieuwe continentale ploeg met Belgische sponsors en een Australische licentie.

“Eigenlijk weet ik niet hoe het zit bij het Bingoal WB Devoteam”, beweert Verleyen. “Als het Waalse ministerie van sport ondersteunt zou de ploeg ook volgend jaar doorgaan. Maar enkel met Waalse beloften. Ik heb niet langer gewacht. Via via kwam ik in contact met Stijn De Vriese en Alexander Labbe. In amper twee maanden slaagden zij erin een continentale ploeg op te starten.”

De 21-jarige Gaëtan Verleyen is één van de zes Belgen bij Atom 6-Decca. Stefano Museeuw, Milan Van den Haute, Pieter Van Laer, Jan Kino en Enrico Dhaeye zijn de andere. De Est Frank Ragilo, de Cyprioot Bogdan Zabelinskaya en de Australiërs Blaka Agnoletto en Oliver Bleddyn komen naar de nieuwe ploeg.

Schrik

Voor Gaëtan Verleyen wordt 2025 een belangrijk jaar, want het is zijn laatste bij de U23. In 2023 zette hij de Ronde van Vlaams-Brabant op z’n naam. Deze zomer moest hij in het eindklassement van die vijfdaagse rittenkoers vrede nemen met de achtste plaats. “Mijn conditie was niet slecht, maar het voorbije jaar kwam het er niet echt uit”, zucht Verleyen. “In het seizoenbegin ging ik vaak tegen de grond, waardoor ik in het peloton een beetje schrik kreeg. Alles heeft te maken met vertrouwen.”

Vermoedelijk wordt de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in Roeselare, de thuishaven van Atom 6, op zondag 9 maart de eerste internationale koers voor Verleyen. “We gaan vooral 1.2- en 1.1-wedstrijden rijden”, weet de student marketing aan Vives. “Ik ben benieuwd hoe het zal lopen. Bij Bingoal WB stonden we er eigenlijk een beetje alleen voor. Ik vermoed dat het op dat vlak bij Atom 6-Decca helemaal anders zal zijn.”

Trainingsstage

Momenteel verblijft Verleyen op Tenerife. Samen met neoprof Michiel Lambrecht en Joes Oosterlinck. Daar werkt hij in voorbereiding op het wegseizoen 2025 een eerste trainingsblok af. (HF)