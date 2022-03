Eritreeër Biniam Girmay wint Gent-Wevelgem na een sprint met vier

Biniam Girmay heeft zondag de 84e editie van Gent-Wevelgem (WorldTour) gewonnen. De 21-jarige Eritreeër was na 249 kilometer, met start onder de Menenpoort van Ieper en aankomst op de Vanackerstraat van Wevelgem, de sterkste van een kopgroep van vier. De Fransman Christophe Laporte werd, net als in de E3 Harelbeke, tweede. Dries Van Gestel nam de laatste podiumplaats in. Jasper Stuyven werd vierde.

Na een heel onrustig begin slaagden na 26 kilometer koers zeven renners erin een kloof te slaan op het peloton. Jelle Wallays, Ludovic Robeet, Lindsay De Vylder, Johan Jacobs, Alexander Konychev, Lars Saugstad en Nikias Arndt mochten zich de figuranten noemen van de traditionele vroege vlucht.

Ter hoogte van De Moeren, na 96 kilometer wedstrijd, was de voorsprong van de vluchters geslonken naar vier minuten omdat er nervositeit was in het peloton in aanloop naar die poldervlakte. De wind ontbrak daar en meteen ging het hoge tempo uit de grote groep. Zo klom de voorgift van de vroeger vluchters op naar 5:30.

In aanloop naar de Scherpenberg had in de grote groep een valpartij plaats. Het duurde een hele poos voordat de grote groep zich enigszins kon hervormen. En dan kwam de eerste beklimming van de Kemmelberg eraan. In de kopgroep kende Saugstad mechanisch defect en moest voet aan grond zetten.

Wout van Aert stoof als een van de eersten in het peloton de helling op en die versnelling zorgde meteen voor verbrokkeling. Net na de passage van de drie Plugstreets, onverharde wegen, was de kopgroep eraan voor de moeite en kwam er weer verbrokkeling. In aanloop naar de Monteberg smolt alles opnieuw samen.

Arjen Livyns begon met een kleine voorsprong aan de tweede en laatste beklimming van de Kemmelberg. Wout van Aert woekerde andermaal met de krachten en hij zorgde ervoor dat zich een kopgroep vormde met 15 renners. Nog voor het intrekken van Ieper, op zowat 25 kilometer van de finsih, muisden Christophe Laporte, Jasper Stuyven, Biniam Girmay en Dries Van Gestel er vanonder.

Dit viertal begon aan de laatste twintig, biljartvlakke, kilometers met een voorgift van 25 seconden op wat restte van het peloton. Sören Kragh Andersen probeerde nog naar het kwartet toe te rijden, maar kwam te kort. Biniam Girmay begon de sprint van ver op rechts en slaagde erin iedereen achter hem te houden.

De 21-jarige Eritreeër volgt zo Wout van Aert op als eindlaureaat van Gent-Wevelgem en schrijft als eerste Afrikaanse winnaar geschiedenis op de Vanackerestraat

Het is de zevende profzege voor Girmay, de tweede dit seizoen. Eind januari won de vicewereldkampioen bij de beloften op Mallorca de Trofeo Alcudia (1.1).