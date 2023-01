Ward Mercier sterk op de weg en op het strand: “Ik heb mezelf wel wat verrast”

Na een prima wegseizoen wist eliterenner zonder contract Ward Mercier zich ook in de strandraces te onderscheiden. De 31-jarige Wulpenaar is nochtans pas sinds enkele jaren actief in het peloton.

“Ik heb ongeveer tien jaar atletiek gedaan, maar ben door blessures aan de achillespees en de ITB (iliotibiale band, red.) van de knie moeten stoppen”, legt Ward uit. “Ik deed de pure weerstandsnummers 800 en 1.500 meter, dus leek crossen me ideaal. Maar dat was niks voor mij, daar was ik technisch te beperkt voor. Daardoor was ik na een cross nooit helemaal kapot.” In die periode draaide jongere zus Elien al enkele jaren mee in het peloton. “Zonder haar was ik waarschijnlijk nooit beginnen koersen. Ik ging op training af en toe eens mee met haar en kreeg zelf de smaak ook te pakken.”

Na nieuw blessureleed bleef de renner van Cycling Team Houtland-Westkust in 2021 langs de kant. “Na die miserie heb ik mezelf vorig wegseizoen toch wel wat verrast. Ik pakte een toptienplaats, reed interclubs en heb ook de profkoers van Desselgem kunnen uitrijden. Vanaf juni kon ik ook echt meekoersen, waardoor je de wedstrijd toch helemaal anders beleeft.” Vervolgens besloot Mercier om zijn stijgende vormpeil te verzilveren door ook nog zes strandraces mee te pikken. “Ik had er dus niet specifiek naar gepiekt, maar het ging ook goed. Mijn beste prestatie was de dertiende plaats in Oostduinkerke. Op het BK ben ik gevallen in de start en heb ik me misschien wat geforceerd om snel terug te keren. Maar een 36ste plaats in dat deelnemersveld is wel leuk.”

Vorige week heeft de Wulpenaar na drie weken rust de trainingen hervat. Vanaf de paasvakantie wil hij opnieuw in competitie uitkomen. “Ik zou in het nieuwe seizoen eerst en vooral willen bevestigen, met een mooie uitslag als alles eens meezit. De interclubs van Laarne en Wingene zou ik graag opnieuw rijden, maar het is nog afwachten of de ploeg er mag starten natuurlijk.” (AC)