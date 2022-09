Op vrijdag 9 september wordt Izegems oudste koers verreden op Becelaershof en dit jaar met jubileum voor de voorzitter

Daags na Izegem Koers – op vrijdag 9 september dus – vindt op de Heilig Hartwijk en Becelaers Hof opnieuw het criterium plaats. De wedstrijd gaat al meer dan 100 jaar terug en is dan ook Izegems oudste koers. En voor voorzitter Tom Houthoofd, met HAKI ook hoofdsponsor, is het zijn 30ste editie.

Al ruim honderd jaar wordt er gekoerst op de Heilig Hartwijk en Becelaers Hof, de traditie wordt nog steeds in stand gehouden. De jongste jaren met een criterium van 70 kilometer voor elite zonder contract en beloften. Het parcours blijft ook hetzelfde als andere jaren. De start wordt gegeven in de Bellevuestraat, daarna gaat het via Europalaan, Cardijnlaan en Heilig Hartstraat naar de Krekelmotestraat om zo via de Beukenstraat opnieuw de Bellevuestraat te bereiken. Er worden 35 rondjes van twee kilometer afgehaspeld. De start wordt gegeven om 17.30 uur, een uurtje eerder wordt het parcours al afgezet. “Vroeger zijn hier ook nog gewone koersen geweest, maar nu hebben we al jaren voor een criterium geopteerd”, weet Roland Folens, het levende geheugen van het bestuur. De meeste bestuursleden hebben ook al heel wat jaren op de teller en voor voorzitter Tom Houthoofd, medezaakvoerder van HAKI, is het overigens een jubileum. Hij is aan zijn 30ste jaar toe. “Alle bestuursleden wonen op de wijk. Meer zelfs, ze wonen allen in de Bellevuestraat. Maar je hebt er die aan de pare en aan de onpare kant wonen”, lacht Tom Houthoofd terwijl zijn toonzaal dienst doet voor een bestuursvergadering.

1.430 euro aan prijzen

36 seingevers zijn nodig om alle verkeer in goede banen te leiden. De inschrijvingen lopen ondertussen al, maar zoals bij zoveel organisaties is het pas de laatste week dat dat echt op gang komt. “We mogen nu opnieuw 50 renners op ons parcours toelaten, tot voor kort was dat slechts 35.”

“Dit keer ook met cava- en tapasbar in de feesttent”

En die coureurs strijden om een niet onaardige prijzenpot. 700 euro aan prijzen worden uitgedeeld en onderweg kan ook nog eens gestreden worden om 730 euro aan premies.

De koers is niet enkel een sportief, maar ook een sociaal gebeuren voor de wijk en bij uitbreiding heel Izegem. In de Steenovenstraat staat opnieuw een feesttent opgesteld. Dit keer ook met een cava- en tapasbar, ter gelegenheid van het jubileum van de voorzitter. Ook Jaak ‘Vis’ Deforche is opnieuw op post met een stand met brandworsten, ook een springkasteel is voorzien.

De Ereprijs Michel Termote kan uiteraard ook maar plaatsvinden dankzij de vele, trouwe sponsors die sinds jaar en dag ervoor zorgen dat de oudste koers van de stad ook blijft bestaan.