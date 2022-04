Nieuw bestuur Het Rijdend Wiel schenkt Wakken weer koers: “Zonder sponsors was heropstart onmogelijk”

Het nieuwe bestuur van vzw Het Rijdend Wiel blaast het Wakkense koersgebeuren nieuw leven in. Op maandagavond 13 juni vindt ter gelegenheid van de kermis een criterium voor elite zonder contract plaats. Op zaterdag 3 september staat een wielerjeugddag op het programma.

Sinds 2019 organiseerde vzw Het Rijdend Wiel geen wielerwedstrijden meer in Wakken. Zo dreigde een bruusk einde te komen aan een mooie traditie die al sinds begin jaren 80 standhoudt. “Het oude bestuur was op een leeftijd gekomen dat het de organisatie niet meer zag zitten. Wielerwedstrijden waren de voorbije twee jaar sowieso niet aan de orde door corona”, zegt voorzitter Nico Follens.

Parcours ongewijzigd

Het traditionele criterium voor elite zonder contract ter gelegenheid van de grote kermis in september haalt Het Rijdend Wiel naar voren. “We organiseren het voortaan in juni, dit jaar op maandagavond 13 juni”, zegt Danny Debeil. “Het afgesloten parcours blijft zich ongewijzigd uitstrekken over de Wapenplaats, Kapellestraat, Ommegangstraat en Markegemstraat, zeg maar naar De Trog en terug.”

Het afgesloten parcours blijft ongewijzigd

Het eerste Vélo De Bie-criterium telt 30 ronden van 2,3 kilometer of 69 kilometer in totaal met start (om 18.30 uur) en aankomst aan café A La Cour de Ste.-Cécile van Nico.

“Op zaterdag 3 september volgt dan een heuse wielerjeugddag”, pikt secretaris Petra Bogaert in. “Welke categorieën we precies aan het werk zullen zetten, weten we nog niet, maar het zullen sowieso hele jonge rennertjes zijn. Ander vaststaand feit is dat het gebeuren wordt afgesloten met het clubkampioenschap van WTC De Mandelvrienden.”

Terugkeer na 20 jaar

Penningmeester Pascale Dejaegere, Frank Lagrange en David Provijn vervolledigen het nieuwe bestuur. Voor eerstgenoemde betekent dat een terugkeer na een slordige twintig jaar afwezigheid. Ze behoorde indertijd zelfs tot het stichtende bestuur. “Ik kwam toen met Het Rijdend Wiel als naam op de proppen. Er werd immers geopperd om voor Het Vliegend Wiel te gaan … Jij al eens een wiel zien vliegen? Ah, voilà”, lacht Pascale.

“Wij willen alvast het oude bestuur bedanken voor hun knowhow en bereidwillige medewerking. En ook de sponsors niet vergeten: zonder hen was een heropstart van het Wakkense wielergebeuren niet mogelijk geweest”, besluit voorzitter Nico Follens.