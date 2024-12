“Mindere voorjaar was wellicht de doodsteek”: Kenneth Verstegen gaat verder als elite zonder contract

Zijn drie zeges in het najaar van 2024 leverden voor laatstejaarsbelofte Kenneth Verstegen geen profcontract op. Afscheid van het wielrennen neemt hij echter nog niet, want hij gaat volgend seizoen verder als elite zonder contract bij Dovy Keukens FCC Cycling Team.

Kenneth Verstegen is al acht jaar coureur, nadat hij eerder een voetbalcarrière had. De Beerstenaar won het afgelopen jaar drie koersen: de Internatie in Reningelst, Elfdorpen in Bulskamp en een rit in de Ronde van Oost-Vlaanderen, met aankomst in Pollare. Er volgden ook tal van dichte ereplaatsen: tweede in onder meer Handzame, Houthulst en Rumbeke. Hij sloot af met de GP Jules Van Hevel, waar hij als zesde over de meet kwam. “Had je me voor het seizoen gezegd dat ik drie keer ging juichen, had ik er direct voor getekend. In Reningelst dankte ik de ploeg voor het vertrouwen en het feit dat ze me steeds carte blanche geven. Ook daarna kon ik nog twee mooie zeges boeken.”

Het sterke najaar werd voorafgegaan door een minder voorjaar. “Je gezondheid kies je niet en jammer genoeg kon ik me onvoldoende tonen in het eerste deel”, zegt Kenneth, die het voorbije jaar laatstejaarsbelofte was. “Wellicht werd ik hier op afgerekend en is dat de doodsteek geweest, zodat ik nu mijn profdroom niet kan waarmaken. Het is geen definitief afscheid van de wielersport. Ik blijf koersen bij Dovy Keukens FCC, want ik doe het nog altijd graag. Ik word geen prof, maar wel eliterenner zonder contract.”

Meer in het leven

Het wordt Kenneths derde seizoen bij Dovy. “Ik startte er mijn beloftencarrière en ging daarna twee jaar naar EFC. In 2025 zal ik mezelf niet te veel druk opleggen. Ik zal het rennersbestaan voortaan combineren met een job. Er is meer in het leven dan enkel koersen en ik wil niet te lang stilstaan bij de teleurstelling. Ik hoop om nog steeds een acceptabel niveau te halen, ondanks de mindere trainingsuren”, geeft Kenneth Verstegen nog mee. (API)