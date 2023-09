Criterium op Becelaeres Hof op vrijdag 8 september: oudste koers van Izegem doet het dit jaar met maar liefst vijf bloemenmeisjes

Een dag na Izegem Koers, vrijdag 8 september, vindt de wellicht oudste koers van Izegem opnieuw plaats. In de straten van Becelaeres Hof en de Heilig Hartwijk nemen de renners het in een criterium tegen elkaar op. Met start en aankomst in de Bellevuestraat.

Vorig jaar was de 30ste editie van het criterium met HAKI als hoofdsponsor, dit jaar gaat men onverdroten verder. Omdat het een criterium betreft worden maximaal 50 renners toegelaten die 35 rondes van twee kilometer afhaspelen. Na de start in de Bellevuestraat gaat het richting Europalaan, Cardijnlaan en Heilig Hartstraat om dan zo via de Krekelmotestraat en de Beukenstraat opnieuw in de Bellevuestraat te arriveren. Het criterium is natuurlijk vrij toegankelijk voor alle wielerliefhebbers, maar het is ook een groot feest voor de buurtbewoners.

Er is opnieuw een mooie prijzenpot om eliterenners zonder contract en beloften naar Izegem te lokken, 700 euro aan prijzen en 730 euro aan premies. En dit jaar zullen de renners zich net als de toeschouwers kunnen vergapen aan de bloemenmeisjes. Na een oproep op sociale media meldden zich heel wat kandidates, zodat nu vijf jonge miss-kandidates present zullen zijn om de bloemen en andere prijzen te overhandigen.

Er komt opnieuw een feesttent in de Steenovenstraat en Jaak ‘Vis’ Deforche is present met zijn kraam. “We hopen dit jaar ook op goed weer, dat mag wel eens na al die regen van vorige edities”, aldus het koerscomité. (WVS)