50ste editie van Avond van Langemark

Het Avondcriterium van Langemark is op woensdag 27 september aan zijn vijftigste editie toe. Maximum vijftig eliterenners zonder contract en beloften zullen in veertig ronden van 1,75 km uitvechten wie Wouter Verhulst opvolgt op de erelijst.

Koninklijke Wielerclub De Verenigde Sportvrienden-Hoger Op Langemark hebben tijdens de kermisweek in Langemark traditiegetrouw twee wielerwedstrijden in petto. Op zondag 24 september nemen de jeugdrenners het tegen elkaar op in de Ereprijs Argenta, met starts om 13.30 uur (categorie 12 jaar), 14.30 uur (categorie 13 jaar) en 16 uur (categorie 14 jaar) bij café Alfa in de Klerkenstraat.

Hoge snelheid

Op woensdag 27 september om 17.30 uur staan de eliterenners zonder contract en beloften aan de start in de Korte Ieperstraat ter hoogte van café De Frontduif voor de Avond van Langemark. “Bijzonder is dat het de vijftigste editie is”, vertelt medeorganisator Jean-Marie Callewaert. “Ooit waren er twee beroepsrennerskoersen tijdens de kermis. Grote coureurs hebben die gewonnen, zoals Rik Van Looy en Noël Vantyghem. Monseré heeft hier nog gestart als wereldkampioen. Maar sinds 1974 is het een criterium voor eliterenners zonder contract en beloften. Het is een koers voor echte criteriumspecialisten. De omloop is slechts 1,7 km, dus de renners moeten constant op het scherpst van de snee rijden aan heel hoge snelheid.”

Supercup

De wedstrijd wordt verreden over 70 km bestaande uit veertig ronden van 1,75 km. Inschrijvingen en prijsdeling vinden plaats in sfeercafé Come Back. Na de start aan de Frontduif rijden de coureurs naar de Boezingestraat, Zonnebekestraat, Markt, Klerkenstraat, Nieuwe Kalsijde, Statiestraat en weer terug via de Markt naar de Korte Ieperstraat. “Er is 500 euro aan prijzen te winnen en 10 euro voor de 21ste tot 50ste renner in de uitslag”, vervolgt Jean-Marie. “Daarnaast zijn er nog talrijke premies, zoals 50 euro goudeneditiepremie in de 23ste rond, verwijzend naar ons jubileumjaar 2023. Naar aanleiding van de 50ste editie ontvangt de winnaar naast de traditionele bloementuil tevens de Supercup van de organisatie.” (TOGH)