Eerste Strade Vive in Sint-Eloois-Vijve voor elk niveau

Geïnspireerd door de wielerklassieker Strade Bianche vindt op zaterdag 4 maart in Sint-Eloois-Vijve het nieuwe wielerevent Strade Vive plaats. Met start en aankomst aan de horeca- en eventzaak De Porcherie zijn fietsroutes uitgestippeld voor zowel cyclisten als VTT’ers, met afstanden en moeilijkheidsgraad voor elk niveau. Zes vrienden-wielerliefhebbers staan garant voor de organisatie. Er worden meer dan 1000 wielertoeristen verwacht.

Tony Devos, Simon Vansteenkiste, Laurent Van Parys, Maxim Declercq, Anton Godecharle en Tom Verhelst zijn gezworen kameraden en fervente fietsliefhebbers. Ze willen zich met de nakende organisatie onderscheiden van andere wielertochten door een all-in formule uit te werken die sport, fun en party combineert. Er zijn uitgestippelde fietsroutes voor zowel cyclisten als VTT’ersmet afstanden voor elk niveau.

Voor de wielertoeristen is er een route van 67 en 108 kilometer met snelle stukken en bekende passages van de vele voorjaarsklassiekers. De mountainbikers kunnen kiezen uit een tocht van 35, 52 of 75 kilometer met vooral technische uitdagingen, unieke passages door privébossen en nieuw te ontdekken singletracks. Cyclocrossers kunnen zich dan weer uitleven op een parcours van 85 kilometer. Een beveiligde fietsparking, een grote schoonmaakstand en een goed georganiseerde pechdienst zorgen voor een professionele ondersteuning.

Afterparty

“De naam Strade Vive verwijst naar de voorjaarsklassieker Strade Bianche die op dezelfde dag gereden wordt”, verduidelijkt Maxim. “Na het fietsen is er een afterparty met de voorjaarsklassieker op groot scherm, dj’s en aangepast entertainment in De Porcherie. Deelnemers worden in de watten gelegd met een warme hap en een frisse Kwaremont. Daarnaast zullen er ook verschillende standen zijn met onder andere een teststand ‘Vossies Famous Bikefest’ met professionele fietsen van Fietsen Devos. Sint-Eloois-Vijve wordt zo alvast voor een dag het mekka voor iedere fietsliefhebber. De ticketverkoop gebeurt via www.myticketshop.be.”

“Meer info kan teruggevonden worden op onze sociale media van Strade Vive Bikefest of via de website van fietsen Devos. Ook inschrijven op de dag zelf is mogelijk.”