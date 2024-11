Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare ziet zeven medewerkers stoppen

Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare zal er in 2025 anders uitzien. Niet minder dan zeven mensen uit de omkadering van het jeugdteam kappen ermee. Het aantal renners zal 15 tot 20 procent zakken.

Voorzitter Kris Hanne moest de voorbije weken op zoek naar een pak nieuwe medewerkers. Marc Hemeryck en Pieter Bogaert (trainers veldrijden), Justine Louchaert en Laurens Use (meisjeswerking), Wesley Decru (ploegleider U19), Gerdi D’Hondt (ploegleider U17/verzorger/mecanicien) en Patricia De Craemer (evenementen) haken af. “Zeven mensen die stoppen: in al die jaren nooit gezien”, zucht Kris Hanne. “Ze gaan niet naar andere ploegen, ze kappen er gewoon mee. Ik denk dat we het intussen min of meer hebben kunnen oplossen. Jurgen Timperman is nieuw en wordt sportief coördinator. Hij deed studies sport & bewegen en heeft ook een trainersdiploma. Jurgen gaat trainers en ploegleiders aansturen.”

Martin De Lobel was mecanicien en wordt ploegleider bij de junioren. Arthur Dejonckheere engageert zich als mecanicien bij Jonge Renners Roeselare, Sabrina Dewitte in het team evenementen. Jens Wallays gaat waken over de financiën van de ploeg.

Ook inzake renners is er een terugloop. Gust Depraetere en Matthis Moyaert trekken naar The Lead Out Cycling Academy. Emiel Vanspeybrouck en Ferre Bekaert verhuizen naar Onder Ons Parike. Jasper Vlaeminck kiest voor MJ Wood. Nieuweling Ralp-Jan Lauryssen verkast naar Acrog-Tormans. En de meisjes-nieuwelingen Manon Vantieghem (Houtland-Westkust), Alix Bekaert (Parike), Kaylee Servranckx (Acrog- Tormans) en Julie Nelis (?) gaan ook weg.

Niet netjes

“Jammer dat sommige van die vertrekkers niet eerst eens binnenwippen om over hun intenties te praten. Dat respect is ver te zoeken. Soms is het niet meer netjes. Ook hoe andere clubs het doen is niet altijd proper. Ik hoorde van een bepaalde ploeg dat de sportdirecteurs een lijst met namen krijgen die ze moeten contacteren voor een transfer.” Gevolg is dat het ledenaantal bij Jonge Renners Roeselare in 2025 fors zal teruglopen. “Dit jaar telden we 108 renners. Ik vermoed dat we volgend jaar 80 à 90 renners zullen hebben. Momenteel zijn er ook slechts zeven beginners.” (HF)