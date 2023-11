Ciske Aneca naar Atom 6: “Twijfelde eind vorig jaar al”

Volgend seizoen draagt Ciske Aneca (29) andere kleuren. Na vijf seizoenen Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos-Capoen stapt de eliterenner zonder contract over naar Atom 6. Om meer zijn eigen weg te gaan.

“Laat dit duidelijk zijn: bij Decock zat ik niet slecht”, benadrukt Aneca. “Luc, Conny en Rik doen bijzonder veel voor hun renners. Maar het zijn bijna allemaal hele sterke mannen. Als iemand van hen in een ontsnapping zat, moest je blijven zitten. Eind vorig seizoen twijfelde ik al. Ook dan had ik een gesprek met Alexander Labbe van Atom 6. Ben toch gebleven.”

“Ik dacht misschien wat te kunnen profiteren van al die goeie renners bij Decock.” Aneca won het voorbije wegseizoen twee criteriums: in Wakken, waar hij de zege na een tumultueuze finale moest delen met Guillaume Seye, Alex Vandenbulcke en de Nieuw-Zeelander Kiaan Watts en twee dagen later in Zonnebeke. “Van 2023 had ik iets meer verwacht”, geeft Aneca toe. “Ik won ook nog twee koersen bij nevenbond LWU. In 2024 hoop ik weer enkele kermiskoersen van 120 kilometer te kunnen winnen.”

Seppe gaat mee

Om dat te realiseren, zoekt hij extra vrijheid bij Atom 6. “Het was weer de enige ploeg die vroeg om over te stappen”, vertelt Aneca, die z’n jongere broer Seppe meeneemt. “Eind augustus kwam de vraag al, redelijk vroeg dus. Het voorbije seizoen reed ik slechts twee interclubs. Gent-Staden haalde ik de finish niet. De nieuwe interclub in Torhout was mijn tweede interclub. Ik voel dat je zo’n langere wedstrijd nodig hebt om je niveau op te krikken. Atom 6 zal misschien de Beker van België rijden.”

“Zodat er wat meer clubkoersen op mijn kalender kunnen komen.” Deze winter gaat Ciske Aneca geen competitie betwisten. Na een test kreeg hij het advies om z’n basisconditie breder te maken. “Van het West-Vlaams kampioenschap maak ik elk jaar een doel”, besluit hij. “In Anzegem was het dit jaar een heel mooi rondje. In eigen Ruddervoorde haalde ik in 2019 brons op het PK. Andere jaren kwam ik nooit in de buurt.”

(HF)