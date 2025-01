Bruggeling Matisse Arys droomt van een carrière als profveldrijder

Matisse Arys uit Sint-Andries werkt aan de zijde van zijn opa aan de verdere uitbouw van zijn wielercarrière. Komend weekend start hij als eerstejaarsbelofte in het BK veldrijden in Heusden-Zolder.

Matisse Arys (18) studeert bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent, in zijn eerste jaar. “De toekomst moet het nog uitwijzen, maar ik zou later graag Velo-Plus, de firma van mijn opa in Lede, overnemen”, vertelt hij. “Het is een groothandel in onderdelen, gereedschap en vooral werktuigen om aan fietsen te sleutelen. Frank Arys, vader van gewezen profvoetballer Kristof Arys, was zelf destijds jarenlang wielrenner en volgt zijn kleinzoon van heel dichtbij.

“Als mijn opa er niet bij kan zijn, is er voor mij geen koers”, benadrukt Matisse die destijds wielrennen boven voetbal koos. “Ondertussen ben ik al negen jaar bezig, bij dezelfde club: KVC Noordzeemeeuw. Mijn toekomst ligt overigens in het veldrijden. Nu is dat bij de beloften. Vorige vrijdag reed ik de Duinencross in Koksijde. Daarvoor was er onder andere de Superprestige in Ruddervoorde en Diegem. Aan de kust verliep het niet zo goed. Ik had een complete offday. Vorig jaar werd ik daar nochtans vierde bij juniores. Nu liep het voor geen meter.”

Komend weekend is er het BK veldrijden in Heusden Zolder. “Als eerstejaars verwacht ik daar niet zo veel. Vorig jaar reed ik derde en moest ik jammerlijk met materiaalpech naar de kant. Nu start ik zonder druk. Het is meer de volgende jaren die belangrijker zijn, om uitzicht te bieden op mijn toekomst. Zo hoop ik om nog eens deel uit te maken van de Belgische selectie.”

Matisse zit nu midden in een examenperiode. Door zijn studies heeft hij het gevoel dat hij zich deze winter geen honderd procent kan focussen of voorbereiden. “Hierdoor verlies ik wat op de concurrentie. Op het BK zou ik toch graag in de top vijf van mijn leeftijd finishen. Daarna is mijn eerstvolgende cross in Maldegem, op 5 februari, gevolgd door Middelkerke en Lille.” (ACR)