Boezemvriend Tim Declercq had aankomst Yves Lampaert bijna gemist: “Ik was mijn haag aan het scheren”

Met Yves Lampaert kregen we een verrassende, maar erg mooie winnaar van de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk. De Ingelmunstenaar was vijf seconden sneller dan Wout van Aert. Hij kon zijn prachtige overwinning wel niet vieren met boezemvriend en kamergenoot, Tim Declercq. ‘El Tractor’ testte enkele dagen geleden positief op corona en moest de Tour aan zich voorbij laten gaan.

Toen Lampaert als een komeet onderweg was en iedereen de vernieling in reed, was Declercq zijn haag aan het scheren. “Ik wou de eerste dagen niet naar de Tour kijken, omdat het te veel pijn ging doen en dus besloot ik om mijn haag te scheren. (lacht)”

Alles laten vallen

“Maar ik kreeg een berichtje dat Yves uitstekend onderweg was en liet alles vallen. Wat Yves gepresteerd heeft, is ‘machtig’. Ik heb samen met Yves heel de Tourvoorbereiding gedaan en dan is het fantastisch om te zien dat al het harde werk wordt beloond.”

Declercq had er natuurlijk maar wat graag bij geweest om dit unieke moment te vieren. “Ik ben niet ziek en heb geen symptomen en vind dat ik onterecht uit de Tour moest. Ik blijf negatief op alle sneltesten en had dezelfde lage virale lading, zoals Jungels. Het is echt balen, want ik had met plezier op kop gereden voor Fabio (Jakobsen, red.) en natuurlijk voor Yves. Het had het mooiste moment van mijn carrière kunnen zijn.”

