BK Beachrace opnieuw op het strand van Bredene

Op zondag 22 december heeft in Bredene het Belgisch kampioenschap Beachrace plaats. De wedstrijd is een samenwerking tussen Golazo en de gemeente Bredene en start om 11 uur. “De start is op het strand aan strandpost 6. De finish aan het Staf Versluyscentrum”, weet sportschepen Alain Lynneel.

In Bredene werd destijds een cyclocross georganiseerd. Omdat deze wedstrijd naar september verschoof, op toeristisch vlak in het hoogseizoen, werd in de gemeente geopteerd om een ander sportevenement aan te trekken en aanspraak te maken op het BK Beachrace, dat zondag voor de derde keer in Bredene plaatsheeft. Het brede strand met vele golfbrekers vormen een perfect parcours voor de deelnemers die houden van een pittige uitwaairit aan onze Belgische kust. Het BK Beachrace staat open voor zowel recreanten als profwielrenners uit binnen- en buitenland. Het zijn enkel de renners met een Belgische vergunning die in aanmerking komen voor een nationale titel.

lus van 10 kilometer

Iedereen start op hetzelfde tijdstip volgens het principe van een massastart, maar de deelnemer bepaalt zelf zijn of haar intensiteit, snelheid en doel. Het parcours, met enkele kleine aanpassingen om het extra uitdagend te maken, is om en bij de 10 kilometer. Er is keuze om die lus drie of zes keer te doen. Alles zit in het parcours verweven om de skills van de rijders op de proef te stellen. “De start is op het strand aan strandpost 6. De finish aan het Staf Versluyscentrum”, weet sportschepen Alain Lynneel. “Op het strand gaat het parcours richting Oostende om dan ter hoogte van de Twins naar boven te rijden, de brug van de Koninklijke Baan over, om dan de Driftweg van Bredene op te fietsen en in een recht stuk en een deel van de duinen naar de finish te rijden.”

Merlier en Verbeke

Vorig jaar won Tim Merlier voor zijn ploeggenoten Jordi Warlop en Bert Vanlerberghe. Bij de vrouwen was Grace Verbeke de snelste voor Lotte Claes en Jesse Vandenbulcke. Het is nog niet duidelijk of zij alle zes aan de start zullen staan, maar het belooft alvast wederom een spannende strijd te worden op het strand. (ACR)