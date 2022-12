Benjamin Declercq hangt op z’n 28ste fiets aan de haak en wordt boekhouder

Benjamin Declercq zet op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte hij woensdagavond bekend.

Declercq debuteerde in 2017 in het profpeloton bij Sport Vlaanderen – Baloise en stapte drie jaar later over naar het Franse Team Arkéa Samsic. Daar kreeg hij eind dit seizoen geen contractverlenging.

Declercq beschrijft hoe hij door profrenner te worden een kinderdroom kon waarmaken, maar nu hij die droom na zestien jaar moet los laten “niet helemaal gelukkig is”.

De broer van Quick-Step-renner Tim Declercq kreeg te kampen met een bloedklonter in het linkerbeen, wat hij “de grootste tegenslag uit zijn carrière” noemt. “Na een succesvolle ingreep was ik eindelijk bevrijd van fysieke zorgen en dacht ik dat het beste nog moest komen. Jammer genoeg was er geen geloof meer in mij”, schrijft hij op Twitter. “Zonder respect of appreciatie voor je werk, is het heel lastig te blijven knokken zoals vroeger.”

Declercq zegt de wielerwereld te verlaten met “vele goeie herinneringen en vriendschappen” en kijkt nu uit naar een nieuwe uitdaging. Die vond hij bij Deloitte “waar ik nog steeds renners kan bijstaan met hun boekhoudkundige noden”. “Hopelijk vind ik er een beetje van de passie die ik had voor het wielrennen”, besluit hij.

Statement concerning my future: pic.twitter.com/EACZP22Mgj — Benjamin Declercq (@declercqben) December 21, 2022



Benjamin Declercq won als knecht geen profrace, maar stond wel twee keer op het podium van de GP Cerami, tweede in 2019 en derde in 2018.