Arne Wallays volgt Frederik Broché op als Directeur Topsport bij Belgian Cycling

Arne Wallays wordt vanaf 1 januari 2025 Directeur Topsport bij Belgian Cycling. Hij volgt in die functie Frederik Broché op, van wie al eerder bekend was dat hij naar Soudal Quick-Step verhuist.

Wallays is sinds vier jaar actief als Trainingscoördinator bij de Belgische wielerbond en ziet op deze manier zijn kans om door te groeien naar een nieuwe functie. Zijn aanstelling aan het hoofd van het Departement Topsport werd woensdag bekrachtigd op een bestuursvergadering van Belgian Cycling. “Ik ben blij en vereerd dat ik kan doorgroeien en mag verder bouwen op de stevige basis die er al is. Ik kijk ernaar uit om nog intenser te gaan samenwerken met de collega’s om zo topprestaties mogelijk te blijven maken”, zegt Wallays donderdag in een persbericht.

