Alec Segaert schittert op WK tijdrijden voor beloften: “Zilver voelt als overwinning”

Alec Segaert heeft de zilveren medaille veroverd op het WK tijdrijden voor beloften in Australië. De 19-jarige Ledeledenaar moest het met 16 seconden verschil afleggen tegen de bijna drie jaar oudere Noor Sören Waerenskjold. “Ik ben nog nooit zo blij geweest met een tweede plaats”, reageerde Alec.

De negentienjarige Segaert, een eerstejaarsbelofte, legde de 28,8 km af in 34:29. Daarmee was hij zestien seconden trager dan de drie jaar oudere Noor Soren Waerenskjold. Die haalde het in 34:13 (gem. 50,50 km/u). De Brit Leo Hayter vervolledigde het podium op 24 seconden.

Segaert is de regerende Europese kampioen tijdrijden bij de beloften, een titel die hij begin juli in Portugal veroverde. Vorig jaar was hij op het WK in Brugge goed voor brons in de tijdrit voor junioren. Het lid van het Lotto U23 team zorgt voor de tweede Belgische medaille in Wollongong na het brons van Remco Evenepoel zondag in de tijdrit bij de elite. Lennert Van Eetvelt, de tweede Belgische deelnemer bij de beloften, eindigde als veertiende op 1:37 van de winnaar.

Soren Waerenskjold, die uitkomt voor het Noorse Uno-X Pro Cycling Team, volgt op de erelijst de Deen Johan-Price Pejtersen op. Die pakte vorig jaar de titel voor de Australiër Lucas Plapp en Florian Vermeersch. Voor Noorwegen is het de tweede wereldtitel in evenveel dagen. Zondag verraste Tobias Foss met goud bij de elite.

Alec Segaert legde de 28,8 km af in 34:29. © BELGA

“Ik ben nog nooit zo blij geweest met een tweede plaats”, reageerde Alec Segaert na zijn zilveren medaille op het WK tijdrijden. Segaert pakte vorig jaar brons op het WK bij de junioren en kroonde zich tot Europees kampioen tegen de klok. Dit jaar verlengde hij die titel als eerstejaarsbelofte. “Maar ik wist dat het moeilijk zou worden om nu al wereldkampioen te worden”, aldus de renner uit Lendelede. “Een aantal jongens koerst al bij de profs, dat verschil zie je toch.”

Blijven knokken

Al viel daar in de eerste ronde weinig van te merken. Segaert zette twee maal de beste tussentijd neer. “Ik vloog in die eerste ronde”, gaf hij als verklaring. “Ik had het moeilijk om me in te tomen en dat voelde ik daarna. Ik wist dat goud moeilijk zou worden omdat ik intussen al op de hoogte was dat Waerenskjold een fantastische tweede ronde had gereden. Ik bleef knokken, vooral om dat zilver veilig te stellen. Hier ben ik heel blij mee, ik was nooit eerder zo enthousiast over een tweede plaats.”

“Vorig jaar behaalde ik brons op het WK bij de junioren, nu zilver bij de beloften, en dat als eerstejaars. Ik schat dit hoger in, tweede worden na iemand die drie jaar ouder is. Hier kunnen we verder op bouwen”, verzekerde Segaert, die op zestien seconden strandde van de Noor Soren Waerenskjold.

Emotioneel

Opvallend, Segaert was bijzonder emotioneel toen hij zijn ouders en broer in de armen sloot.

Zijn ouders waren de eersten om Alec te feliciteren. © BELGA

“Klopt. Zij hebben hier hard naartoe geleefd en er was wel wat stress. Vooraf en onderweg denk je aan hen. Je wil het goed doen voor je familie, de fans, vrienden die achter je staan. Het geeft motivatie, maar die mensen wil je ook niet teleurstellen. In café De Kluisberg volgde heel wat volk de koers, ze zijn daarvoor speciaal opgestaan, dan moet je gewoon het maximale geven.”

Loïc Segaert, trainer en broer van Alec Segaert, toonde zich na afloop van de WK-tijdrit voor beloften bijzonder tevreden met het zilver van zijn jongere broer. “Hij wint zilver. De Noorse wereldkampioen was nog een maatje te sterk.”

Noor maatje te groot

“Ik had toch wel wat stress vandaag, en ook gisteren al”, bekende Loïc Segaert. “Natuurlijk, Alec moet de wedstrijd wel fietsen, maar als trainer draag je toch ook die stress. We hadden een goed plan opgemaakt en alles is goed verlopen onderweg. Hij startte snel en dat gaf hem vleugels, maar in het tweede deel kon hij dat tempo niet aanhouden, wat niet zo onlogisch was. Hij ging nog heel snel, maar er was er één een maatje groter. Die Noor maakte het verschil in het tweede deel,. Hij was sterker, logisch, hij is ook drie jaar ouder.”

© BELGA

Het verschil met goud bedraagt 16 seconden. “Dat is toch aanzienlijk, maar Alec heeft nog tijd. Dit is pas zijn eerste jaar als belofte. Als hij ieder jaar wat sterker wordt, kan hij dat gat wel dichtrijden. We moeten gewoon tevreden zijn met zilver, er is nog tijd voor goud. Hij kan nog vele stappen zetten. Hier zijn we heel blij mee. Na zijn goud op het EK had hij vertrouwen getankt, maar tegelijkertijd wisten we ook dat dit WK niet gemakkelijk zou worden, want toen waren Waerenskjold en Hayter er niet bij. Hij klopt Hayter en eindigt na de Noor. Dit is een verdiende zilveren medaille waar we trots op zijn.”