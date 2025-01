Voorzitter sportraad Torhout Patrick Bostoen: “We hebben nood aan veel meer dan nieuw zwembad”

Voorzitter van de stedelijke sportraad Patrick Bostoen (bijna 63) hoopt dat de stad in de nieuwe politieke legislatuur haast maakt met de bouw van het beloofde nieuwe zwembad op de site Thor aan de Industrielaan. Hij is blij dat het zwembad er zal komen, maar benadrukt dat het daarbij niet mag blijven.

“We hebben nood aan veel meer dan een nieuw zwembad”, zegt hij. “Alleen maar op dat project inzetten zou een ramp zijn. Sport en lichaamsbeweging zijn van fundamenteel belang voor de gezondheid en dit op elke leeftijd.”

Niet rooskleurig

“Eerlijk? Te vaak wordt de sport in Torhout stiefmoederlijk behandeld. Ik heb naar aanleiding van de lokale verkiezingen de partijprogramma’s eens uitgeplozen en het was bij veel partijen met een vergrootglas zoeken naar concrete voorstellen inzake sportbeoefening. Ik zie voor wat de sport betreft de toekomst dan ook niet rooskleurig in. Het nieuwe zwembad zal veel kosten, want hoe langer je met de realisatie wacht, hoe duurder het allemaal wordt. En dus kan ik de reactie van de stad al voorspellen, met name dat er geen budget meer overblijft voor andere sportprojecten.”

“Begrijp me niet verkeerd, ik ben natuurlijk voorstander van een nieuw zwembad. Hoe eerder, hoe liever. Het huidige is versleten en in 2030 loopt het onderhoudscontract ten einde. Tegen dat jaar moet het nieuwe zwembad dus in elk geval open zijn. Maar mijn angst is dat de focus enkel op dat zwembad zal liggen en de rest ondergesneeuwd zal raken.”

Tekort aan ruimte

De voorbije legislatuur werd de stedelijke atletiekbaan van nieuwe kunststof voorzien en kreeg het voetbalstadion De Velodroom extra kleedkamers, nieuwe dug-outs en een degelijke geluidsinstallatie. Patrick: “Dat klopt, maar die zaken komen neer op het onderhouden van wat al bestaat. Wat we nodig hebben, zijn échte investeringen. In nieuwe projecten. Ik vertel zeker geen geheim als ik zeg dat er, vooral indoor, een groot tekort aan ruimte is om te sporten. Gevolg: heel wat clubs kunnen niet meer groeien en voeren een ledenstop in. Dat betekent dat onder meer de jeugd daardoor kansen mist om op een gezonde manier te bewegen. Ik word daar kregelig van.”

Hopen op beterschap

“En dan heb ik het nog niet gehad over het gebrek aan continuïteit in het beleid. Vanaf nu is Pieter Billiet de schepen van sport. Na Hans Blomme, Rita Dewulf en Joost Cuvelier is hij al de vierde persoon die de materie behartigt. Dat komt neer op telkens van nul starten. Andere beleidsdomeinen blijven veel langer in handen van één en dezelfde schepen.”

“We doen met de sportraad ons best om de vinger aan de pols te houden. Ik ben niet iemand die een blad voor de mond neemt: ik vind dat het beleid te weinig interesse voor de sport vertoont. Ik hoop hard op beterschap.” (JS)