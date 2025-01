Yana De Leeuw doet er nog een seizoen Bevo bij

Spelverdeelster Yana De Leeuw (34) liep met Darta Bevo Roeselare het jongste weekend in Charleroi tegen een blauwtje aan en verloor er met 3-0. Ze kan die nederlaag relativeren en kijkt al uit naar de play-offs.

In de herfst van haar loopbaan, die haar met Asterix Kieldrecht in 2010 de triple titel-beker-supercup opleverde naast de finale van de Europese Challenge Cup in 2010 en na een competitieve inactiviteit van enkele seizoenen een tweede titel en beker in 2019, is zij met Darta Bevo Roeselare nog altijd heel ambitieus. Naast haar voltijdse job als leerkracht in het zesde leerjaar en moeder blijft volleybal haar belangrijkste bezigheid. Ook nog volgend seizoen, want voor de jaarwisseling gaf zij haar akkoord om er bij Bevo een seizoen bij te doen.

Maar over dus naar Bevo dat in het tussenseizoen op professionelere basis ging werken met Bram Van den hove als trainer. “Ik ging graag mee in die professionalisering met meer trainingen en krachttrainingen erbovenop. Ik maak wel maar vier van de vijf baltrainingen mee, want het moet te combineren zijn met mijn onderwijsopdracht. En ja, de progressie die de ploeg maakt is ondertussen duidelijk. In die zin dat wij zelfs de beginambitie, de top drie halen, durven open te trekken.”

Volle buit

In de stand zonderde een viertal, met Tchalou en Beveren op kop met 34 punten en Darta Bevo en Charleroi met 32 punten, zich af. Daarachter is er een kloof van 10 punten met Oudegem en 12 met Gent. “De top vier is aan elkaar gewaagd en iedereen kan eens een mindere dag hebben zoals wij zaterdag in Chareroi. Dat blijkt wel ons zwarte beest, want wij verloren ook onze thuismatch tegen hen en werden uit de beker gekieperd door hen. Zelf wonnen wij van Tchalou en in Beveren.”

Zaterdag neemt Darta Bevo Roeselare het thuis op tegen rode lantaarn VC Geel, woensdag volgt al de uitwedstrijd bij het voorlaatst geklasseerde Saturnus Michelbeke. Daarin hoopt men telkens de volle buit te pakken. Maar winst of verlies, van de play-offs zijn ze al zeker. Daarin is er dan een nieuwe competitie tussen de eerste zes in een heen- en terugronde. De eerste twee spelen dan de titelfinale. De punten van de reguliere competitie worden gehalveerd.

“Hoelang ik nog doorga met het spelletje? Ik bekijk het jaar per jaar, maar ik gaf wel al mijn jawoord voor volgend seizoen”, besluit Yana De Leeuw. (RBD)

Zaterdag 25 januari om 20.30 uur: Darta Bevo Roeselare NRG VC Geel A; woensdag 29 januari om 20.30 uur: Volley Saturnus Michelbeke Darta Bevo Roeselare.