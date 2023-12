Waregem A klaar voor Kerdavo: “Tegen Avelgem spelen is een extra motivatie”

Damesvolley Waregem A won vorig weekend in derde nationale A het burenduel bij Davo Wevelgem A met 1-3 (25/15, 19/25, 19/25, 21/25). Dit weekend komt Kerdavo Avelgem op bezoek.

Kerdavo Avelgem is de kampioen van vorig seizoen in Promo 1. Het staat zevende, Waregem zesde. “Dat we vorig jaar nipt tweede werden na Kerdavo, zorgt voor extra motivatie”, zegt Lotte Decouttere (20). “We willen de punten thuis houden. We spelen voor ons enthousiaste publiek, wat een voordeel is. Het belooft een mooie wedstrijd te worden – die we uiteraard willen winnen.”

Lotte en haar team tankten alvast vertrouwen door Davo Wevelgem met 1-3 opzij te zetten. “We begonnen nochtans niet goed aan de partij”, gaat de Anzegemse verder. “Daarna ging het stukken beter. Dit was ook voor mij een van mijn betere wedstrijden. De laatste weken gaat het aanvallend goed. Ik ben dus zeker tevreden over hoe het nu gaat.”

Combinatie met studies

“ Ik heb nog nooit voor een andere club gespeeld. Hier voel ik mij heel goed. De sfeer op en naast het veld zijn een grote plus. Ik combineer mijn studies geneeskunde met volleybal. Soms wel een pittige combinatie, maar ik zie volleybal als een leuke ontspanning.”

“We staan zesde, wat ook een mooie plaats zou zijn in de eindafrekening. Tegen ploegen uit de top vijf waren we nog niet succesvol. Tegen Zwevezele zat er zeker meer in dan een 3-2. Tegen Meerbeke gingen we met dezelfde cijfers onderuit, nadat we met 2-0 op voorsprong waren gekomen. Dat was een zure, maar we hopen in de terugronde wél aan het langste einde te trekken.” (ELD)

Zaterdag 2 december om 20 uur, sporthal De Treffer: Damesvolley Waregem – Kerdavo Avelgem.