VT Merlo Lendelede is weer stabiele club

Drie seizoenen geleden beslist VT Lendelede te verzaken aan het nationale volleybal. Zowel de herenploeg in Liga B als de damesploeg in Liga A werden uit competitie genomen. Dat zorgde toch voor een aardschok in het West-Vlaamse volleyballandschap. Na drie seizoenen blijkt het gelijk van die beslissing, want VT Merlo Lendelede staat levend en wel en weer ambitieus aan de start van het nieuwe seizoen.

“Met een herenploeg in Promo 2, een damesploeg in Promo 1 én de B-ploeg in Promo 2A. Maar vooral ook met in bijna elke jeugdcategorie zowel bij de jongens als meisjes een team in competitie. Ook financieel met het aantrekken van hoofdsponsor Merlo staan we als club dankzij de inspanningen van iedereen binnen het bestuur als club weer op stevige poten. We kunnen dan ook weer met sportieve ambitie een seizoen ingaan. In de wetenschap dat we toen een terechte beslissing namen”, vat commercieel manager en communicatieverantwoordelijke Dries Pillen die doorstartoperatie samen.

Ambitie verwoorden

“Volgens trainer Wim Deruyter, die Josip Josipovic na drie seizoenen vervangt, moeten we onze ambitie durven verwoorden”, zegt Dries Pillen. “De ploeg in Promo 1 dook vorig seizoen de top vijf binnen met een vijfde stek. Na een sterk seizoen waarin de motivatie groeide. Kampioen Avelgem en Waregem promoveerden, daarna volgden Poperinge en Diksmuide. Willen we even goed doen als het jongste seizoen, dan moeten we op de top drie durven mikken. Met Eva Maes vertrok een speelster naar Zwevezele, maar met de input van een Kyenta Geuns en Tine Casier hebben we de gepaste versterking binnengehaald.”

Lendelede won alvast de openingswedstrijd tegen Poperinge met 3-1. Zaterdag reist Lendelede A met het vertrouwen van de openingswinst naar nieuwkomer Divo Ingelmunster. Lendelede B, dat het eerste weekend vrij was, ontvangt zaterdag de Izegemse buren.

“Onze tweede ploeg had het vorig seizoen moeilijker, en kon nipt als tiende geklasseerde het behoud in Promo 2 verzekeren. Trainer Greg Bourgeois leverde er knap werk af met dat behoud. In het tussenseizoen haakte een drietal speelsters af, maar met Jolien Bayliss (Kavo), Tessa Jacobs (Bevo) en Marthe Desmedt (Bidavo) zijn die plaatsen ingevuld. De ambitie van dit team? Zich stevig in de buik van het peloton nestelen en opnieuw weer stappen vooruit zetten”, sluit Dries Pillen af. (RBD)