VT Marke-Webis tweemaal tegen Knack Roeselare B: “Roeselare zal super gemotiveerd zijn”

Dit weekend staat VT Marke-Webis Wevelgem twee keer tegenover Knack Roeselare B. Zaterdag in competitieverband, zondag voor de beker van West-Vlaanderen.

Marke-Webis staat momenteel gedeeld eerste met Vamos Stekene. De Zuid-West-Vlamingen kunnen sinds kort weer rekenen op de diensten van Louis Vandecaveye. “Ondertussen speelde ik al enkele wedstrijden mee”, vertelt de 32-jarige Bellegemnaar. “Ook Lars Maddens stak na zijn operatie al eens zijn neus aan het venster maar moet wat gas terugnemen. Momenteel zijn we in goeden doen. Vorig weekend hielden we de drie punten thuis tegen KVC Genk met 3-1 (25-21, 25-18, 23-25, 25-19). Set drie verloren we door eigen toedoen. In de vierde set was het opnieuw deftig, maar niet super.”

Supergemotiveerd

Marke-Webis neemt het zaterdag én zondag op tegen Knack Roeselare B. “De wedstrijd uit de heenronde tegen Roeselare staat nog in mijn geheugen gegrift”, gaat Louis, verder. “Na 4 punten werd ik naar spoed afgevoerd met een oogblessure. Vandaaruit volgde ik de setstanden die vlot gewonnen werden. Als je het klassement nu bekijkt, zou je denken dat het opnieuw een makkelijke klus wordt. Maar het blijft een derby. Zij zullen supergemotiveerd zijn om op Schiervelde te winnen. Ook daags nadien, op ons veld voor de beker, zal deze jonge ploeg met heel wat goeie volleyballers, zijn vel duur verkopen. We moeten goed starten en ons eigen ritme opleggen.”

Promotie

“Kampioen spelen? Dat is op dit moment dubbel. We spelen momenteel altijd om te winnen. Verliezen we, dan was de tegenstander beter. Indien de kans zich echter voordoet, dan zal dat wel besproken worden. We gaan er nog niet zomaar vanuit dat we een derde titel op een rij gaan pakken. Hemiksem is een serieuze kandidaat voor de hoofdprijs. Maar één ding staat vast, spelen we kampioen, dan moeten we promoveren naar Liga A. Weigeren we dat, dan moeten we waarschijnlijk degraderen naar derde nationale. (ELD)