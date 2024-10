VT Marke-Webis hoopt op bekerstunt tegen Aalst

Zondagnamiddag neemt VT Marke-Webis Wevelgem het op tegen Lindemans Aalst, de leider in Liga A, in het teken van de Beker van België.

Vorig weekend verloor de ploeg van coach Kristof Vroman op het veld van Volley Noorderkempen met 3-1 (25-20, 22-25, 25-21, 25-21). De nederlaag kwam eerder onverwacht voor de tweevoudige kampioen in eerste nationale. “We wisten dat Noorderkempen op hun veld een gevaarlijke ploeg is”, vertelt Kristof Vroman. “Je mag gerust spreken over een collectieve offday. In de eerste set stonden we tot 16 punten op voorsprong, maar daarna liep het nog mis. In set 2 herpakten we ons goed, door goed te serveren en dachten we vertrokken te zijn. Niets was minder waar. We zakten in elkaar en gaven hen de kans om de verdiende zege te pakken.”

Druk programma

“Lang gaan we hier niet bij stilstaan. We hebben een heel druk programma dat we zonder de geblesseerde Lars Maddens moeten afwerken. Ook Louis Vandecaveye was niet inzetbaar. We zitten dus een beetje in de hoek waar de klappen vallen. We zullen moeten vechten voor elk punt, maar er is niets aan de hand.”

Weerwerk

“Nu tegen Aalst zijn we realistisch tegen de leider in de hoogste reeks. De kans is redelijk klein dat we voor een stunt zullen zorgen. Ze zullen de klus zo snel mogelijk willen klaren. Voor Aalst is dit de kortste weg naar Europa. De winnaar van dit duel zit al in de halve finale. We willen alvast degelijk weerwerk bieden en misschien wel een setje pakken. We hopen op heel veel volk die de Sporthal van Marke doen zinderen. Dit soort wedstrijden zorgen voor een extra sponsor”, aldus Kristof Vroman.