Vrouwen Volley Bredene A blijven in degradatiegevaar: “We zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen rechtzetten”

Door de nederlaag bij leider Pervol Ruiselede geraken de vrouwen van Volley Bredene A niet weg uit de onderste regionen van de rangschikking. Zondag staat met de verplaatsing naar VKt Torhout alweer een belangrijke wedstrijd op het programma. “We denken niet aan degraderen”, zegt routinier Jessie Verhaeghe. “We kunnen dit rechtzetten.”

“We hebben geen slechte ploeg. Vaak spelen we goed tegen de betere ploegen. Jammer genoeg levert dat zelden punten op”, zegt de 37-jarige speelster. “We geraken maar niet in ons ritme. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk, want we hebben dit seizoen nog maar zelden twee wedstrijden na elkaar kunnen spelen. Trainingen werden afgelast en competitiewedstrijden werden om de haverklap uitgesteld. De coronapandemie heeft onze ploeg duidelijk geen deugd gedaan.”

Het programma oogt verre van simpel. Na de wedstrijd tegen VKt Torhout volgen twee belangrijke thuiswedstrijden.

“Tegen VT Brugge en Jumpers Middelkerke moeten we absoluut de punten thuis houden. Dat zijn teams waartegen we eerder dit seizoen al wonnen. Daarna wachten ons vier wedstrijden op verplaatsing, tegen ploegen die niet van de minste zijn. Het is belangrijk dat we, na eventueel verlies tegen toppers, met een goed gevoel van het veld gaan. De sfeer binnen de groep blijft positief, maar enkele overwinningen zouden heel veel deugd doen.”

Het begint wat beter te lopen en we recupereren straks enkele geblesseerden

Tot voor enkele jaren speelden de vrouwen van Volley Bredene A nog in eerste provinciale – nu Promo 1 –, nu wordt het nog spannend om het behoud in Promo 2 te verzekeren.

“Het begint stilaan wat beter te lopen en we recupereren binnenkort enkele geblesseerde speelsters. Je mag ook niet vergeten dat enkele nieuwe meisjes ingepast moesten worden en dat vergt tijd en vooral veel geduld. We hebben zeker onze plaats in deze reeks. Degraderen zou ik heel jammer vinden, maar daar denken we niet aan. We zijn ervan overtuigd dat we in de laatste wedstrijden een en ander kunnen rechtzetten.”

Extra motivatie

Jessie Verhaeghe is ook coach van de ploeg die in Promo 4 aantreedt. “Het is de visie van de club om eigen speelsters alle kansen te bieden om door te groeien. Wellicht zijn binnenkort enkele meisjes van mijn ploeg klaar om door te stoten naar het fanionteam. Net daarom ben ik extra gemotiveerd om er alles aan te doen om als speelster het seizoen in schoonheid te eindigen.” (PDC)

Zondag 13 maart om 15 uur: VKt Torhout C – Volley Bredene A