Vriendinnen Klara en Stefanie tegenover elkaar in halve finale: “Niet op cadeautjes rekenen”

Beaphar Poperinge en Hermes Oostende strijden zondag voor een finaleplaats in de provinciale beker. Het is niet de eerste keer dat hartsvriendinnen Stefanie Brille en Klara Wuyts elkaar aan de overkant van het net treffen, maar met veel voorsprong wel het belangrijkste onderlinge duel. Beaphar staat als favoriet aan de opslag, maar ook bij Hermes Oostende zijn ze klaar voor de strijd om de bekerfinale.

Voor de kennismaking tussen 25-jarige Stefanie Brille – al jarenlang vaste waarde als receptiehoekspeelster bij Beaphar Poperinge A – en de 26-jarige Klara Wuyts – de libero bij Hermes Oostende – moeten we terug naar de Meulebeekse Sportschool, waar de fundamenten voor een stevige vriendschapsband werden gelegd. Tijdens de hogere studies als verpleegkundige werden de tegenstanders van zaterdag stilaan onafscheidelijk.

Klara Wuyts: “Er was een plaatsje vrij in het studentenhuis waar Stefanie met haar zussen woonde. Ik zou in eerste instantie maar een jaar blijven, maar omdat het zo leuk was werden het vier mooie jaren.”

Stefanie Brille: “Veel mooie herinneringen en gezellige avondjes, maar met de vele stages in onze opleiding als verpleegkundige hielden we het wel heel braaf hoor.”

Klara: “Zelf drink ik niet, maar ik herinner me dat Stefanie tot in de late uurtjes kon uitgaan en dan fris als een hoentje in de eerste les zat.” (lacht)

Stefanie: “Geen commentaar.” (lacht)

Het wordt overduidelijk een blij weerzien, maar wie komt als favoriet aan de opslag?

Stefanie Brille: “We zijn aan een heel sterk seizoen bezig en doen nog volop mee voor de top drie, maar een bekermatch is toch altijd een ander gegeven. Na Nieuwjaar komen we ook wat wisselvalliger voor de dag, dus de grote favoriet wil ik ons niet noemen.”

Voor ons primeert het bekertoernooi op de competitie

Klara Wuyts: “Stefanie wil overduidelijk de druk afhouden, maar daar trappen wij niet in (lacht). We verloren op de openingsspeeldag van de competitie vrij zwaar met 0-3 in Poperinge. We hebben sindsdien wel veel stappen gezet, maar laat ons dus maar als underdog aan de match beginnen. Wel halen wij doorgaans een hoger niveau tegen de betere ploegen, dat belooft dus voor zondag.”

Het is niet jullie eerste onderlinge confrontatie, maar wel de belangrijkste?

Stefanie: “Wij winden er geen doekjes rond, voor ons primeert het bekertoernooi op de competitie. We zouden zó graag eens een bekerfinale spelen. Ik denk dat op Ruth Denayer na niemand bij ons al eens een finale speelde. Het zou bovendien een bekroning van ons mooie seizoen zijn. En we hopen vooral dat het geen herhaling wordt van ons onderlinge bekertreffen van een viertal jaar geleden.”

Klara: “Wij schakelden Beaphar toen uit in de beker, maar ik herinner me dat de scheidsrechter toen de hoofdrol opeiste en dat er meer opstootjes waren dan mooi volleybal. Als we zondag winnen, dan liefst op een andere manier.”

Hoe schatten jullie elkaar in als volleybalster?

Stefanie: “Klara is iemand die tweeduizend procent voor elk punt gaat en ook de speelsters rondom haar weet te motiveren. Ze is als libero overduidelijk één van de sterkhouders bij Oostende. Klara in verdediging verrassen wordt een mooie uitdaging, maar ik heb zoals altijd wel een plannetje klaar.” (lacht)

Klara: “Ik weet dus waaraan ik me mag verwachten. (lacht) Beaphar beschikt volgens mij niet over de krachtigste aanvalsters, behalve Stefanie dus. Zij kan zowel diagonaal als langs de lijn met mokerslagen uitpakken, en ook op het goede moment kiezen voor een tipbal.”

Hebben jullie elkaar nog gemotiveerd de voorbije week?

Stefanie: “We sturen via sociale media wel elke week een update over de voorbije match door, en ik merk ook dat Klara ons met Oostende wel extra steunt door puntjes af te snoepen van de ploegen die net als wij strijden voor een plek in de top drie. Zondag zullen we wel niet op cadeautjes moeten rekenen, denk ik.” (lacht)

Klara: “Zeker niet! Wij zullen alles op alles zetten om de bekerfinale te halen. Maar als dat niet lukt, gun ik het niemand anders dan Stefanie. Ik zal dan op de eerste rij zitten om haar naar bekerwinst te schreeuwen.” (TV)

Zondag 12 maart om 16 uur in Zedelgem: Hermes Oostende B – Beaphar Poperinge A.