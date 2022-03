Vosta Staden B staat voor cruciale weken: “Promotie leeft echt nog”

Er wacht met de dubbele confrontatie tegen Heuvelland twee belangrijke weken voor de dames van vierdeprovincialer Vosta Staden B. Bij winst doen ze haasje-over en kunnen ze dromen van promotie.

Het was nochtans geen must volgens voorzitter Roy Vanbelleghem. “Voor de start van deze campagne werden geen ambities uitgesproken voor dit jeugdig geheel, aangevuld met twee meer ervaren dames. De competitie loopt echter meer dan voortreffelijk, zo goed zelfs dat we nu op de derde plaats staan. Kampioen worden zal niet meer lukken gezien Davo Wevelgem nu al vier punten los staat en twee matchen minder speelde dan wij. Heuvelland is wel nog grijpbaar, vandaar dat de promotie bij de trainer en zijn spelersgroep echt nog leeft.”

“Zelf zag ik het Heuvellandse team nog niet aan het werk, maar volgens de ingewonnen info is het een sterk geheel dat niet onterecht voorin staat. Winst of verlies zullen dus heel dicht bij elkaar liggen.” Stiekem hoopt de voorzitter op een dubbel feest in Staden. “Onze A-ploeg in derde provinciale staat nog steeds aan de leiding. Mijn droom zou dus wel eens werkelijkheid kunnen worden.” (SBR)

Zaterdag 12 maart om 19.30 uur: Volley Heuvelland – Vosta B.