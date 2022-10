Voorzitter Volley De Haan blij met huidige gang van zaken

In de bestuurskamer van Volley De Haan heerst tevredenheid. Na de promotie van het A-team was het toch een beetje spannend afwachten hoe de dames van coach Bjorn De Roo het zouden doen in een hogere reeks. “Ze doen allemaal heel hard hun best”, klinkt het.

“Ik ben blij met de prestaties van de ploeg, want ze doen het echt heel goed”, opent een duidelijk tevreden voorzitter Eric Van den Broucke. “De wedstrijden die we moesten winnen tegen haalbare tegenstanders hebben we gewonnen. Zelfs tegen de gedoodverfde titelkandidaat Tielt hebben we meer dan ons mannetje gestaan. We komen iets te kort om voor promotie te spelen, maar een plaats in de top vijf is zeker haalbaar. We hebben onlangs nog een nieuwe speelster aangetrokken, waardoor onze kern heel competitief is om bovenaan mee te draaien.”

Leergeld

Het nieuwe damesteam in Promo 4 wacht nog steeds op een eerste overwinning, maar dat vindt de voorzitter van Volley De Haan eigenlijk heel normaal. “Deze meisjes, die vorig seizoen nog in de U17-reeks speelden, betalen veel leergeld. De meesten zijn amper 16 jaar en missen nog wat ervaring. Ze doen echter hard hun best en zijn trouw aanwezig op de trainingen. Die eerste punten zullen wel komen zodra ze wat meer matchen gespeeld hebben op dit niveau.”

Ook over de prestaties van de jeugdploegen is Van den Broucke opgetogen. “We steken veel energie in onze jeugdwerking en dat rendeert. Verschillende speelsters van het A-team zijn jeugdtrainer en dat versterkt de familiale sfeer binnen onze club.”