Voorzitter Volley Bredene blikt tevreden terug

In de bestuurskamer van Volley Bredene wordt met tevredenheid teruggekeken op het voorbije seizoen. Voorzitter Olivier D’Haenen, die een eerste volledig jaar als praeses van de club achter de rug heeft, blikt dan ook hoopvol vooruit naar de komende jaargang.

“Mijn eerste jaar als praeses van de club was soms druk en hectisch, want alles was zo goed als nieuw voor mij”, opent D’Haenen. “Ik werd echter fantastisch bijgestaan door Caroline Fillée, die de jeugdwerking coördineert. Ook secretaris Frank Bauwens verdient een dikke pluim, want hij verzet bergen administratief werk. Ik amuseer me nog altijd, alhoewel het voorzitterschap niet altijd gemakkelijk te combineren valt met mijn drukke professionele bezigheden. Globaal gezien ben ik tevreden over de prestaties die onze vijf seniorenploegen vorig seizoen neerzetten”, gaat de voorzitter van Volley Bredene verder. “Voor de herenploeg, die in Nationale 3 aantreedt, is kwestie van komend seizoen te bevestigen. Coach Patrick Clarysse blijft aan het roer en dat is een groot pluspunt. Onze damesploeg in Promo 2 ondergaat de grootste wijzigingen. Bredenaar en clubicoon Bjorn De Roo wordt de nieuwe coach. Mike Schillewaert zal als back-up fungeren, maar blijft ook coach van het B-team. We hopen dat zijn jonge damesploeg het even goed doet als vorig seizoen.” Vorig seizoen bracht de kustploeg voor het eerst vijf seniorenploegen tussen de lijnen, maar vanaf september worden beide herenploegen die in Promo 3 speelden, herleid tot een team. Maxim Clarysse treedt in de voetsporen van zijn vader en zal deze ploeg coachen. Hij krijgt 14 spelers onder zijn hoede en het ziet ernaar uit dat deze ploeg voldoende gewapend is om een goed seizoen te draaien.

Aanzuigeffect

Toen Olivier D’Haenen een goed jaar geleden voorzitter werd, was het zijn wens dat Volley Bredene een familiale en gemoedelijke club zou blijven. “Ik ben heel blij vast te stellen dat er opnieuw een soort aanzuigeffect van leden en trainers merkbaar is. Dat bewijst dat we als club goed bezig zijn.” (PDC)