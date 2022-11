Voorzitter Jumpers Middelkerke is tevreden over eerste competitiemaanden: “Mijn droom blijft een herenteam”

De speelsters van de seniorenteams van Jumpers Middelkerke genieten van een vrij lange herfstonderbreking. Voor coach en voorzitter Jurgen Faillie (55) is dit een ideaal moment om even terug te blikken op het eerste luik van de competitie.

“Ik ben vrij positief over de voorbije maanden. De ploeg die in Promo 3 uitkomt, kende een valse start, maar heeft zich nadien heel goed herpakt. Vorig seizoen was het jaar van de hervorming, waarin heel wat oudere speelsters de sloffen aan de haak hingen. Dit jaar moeten verschillende nieuwe speelsters ingepast worden, maar ik voel dat alles in zijn plooi zal vallen. De resultaten zullen ongetwijfeld wel volgen. Onze ambities voor deze ploeg blijven heel realistisch. Uiteraard willen we graag terug naar Promo 2, maar we plakken geen termijn op deze doelstelling. Dit jaar zou een plaats in de top vijf een mooie prestatie zijn.”

“Eigenlijk is het verhaal van ons B-team in Promo 4 identiek als dat van de A-ploeg”, gaat de voorzitter van Jumpers Middelkerke verder. “Ook in deze ploeg moeten dit jaar heel wat nieuwe speelsters ingepast worden. Verschillende meisjes uit de U17 en U15 zijn doorgestroomd en ook enkele nieuwkomers moeten geleidelijk aan geïntegreerd worden en ons spelsysteem aanleren. We beschouwen deze ploeg als de kweekvijver van Jumpers. Het is de bedoeling dat deze meisjes ervaring opdoen en geleidelijk aan doorstromen naar het A-team. Kampioen spelen of bovenaan in de rangschikking meedraaien, is voor deze ploeg niet aan de orde.”

Spelinzicht en tactiek

Jurgen Faillie is vooral fier op de manier waarop de jeugdspelers bij Jumpers begeleid worden. “In al onze jeugdploegen wordt getraind zoals bij de senioren. Bij Jumpers trainen we op tactisch volleybal. Uiteraard moet elke speler over een goede technische bagage beschikken, maar spelinzicht en tactiek zijn ook heel belangrijk. Ik ben heel tevreden over de resultaten van onze jeugdploegen, want de meeste ploegen draaien bovenaan mee in de rangschikking.”

“We blijven in onze jeugdopleiding ook vasthouden aan het principe van transparant trainen, waarbij spelers vanaf december de kans krijgen om mee te trainen in een hogere leeftijdscategorie. Eigenlijk heeft Jumpers pas een vijftal jaar geleden terug een jeugdopleiding opgestart. Hierdoor hebben heel wat spelers de basisopleiding gemist en zijn deze bijkomende trainingen heel belangrijk voor hun ontwikkeling. De laatste maanden hebben we enkele 16-jarigen ingeschreven en dat is toch wel vrij opmerkelijk. Voor deze nieuwe meisjes starten we een aparte groep met een aangepast trainingsprogramma. We hopen dat deze speelsters alsnog doorbreken, maar het wordt voor hen geen simpele opgave om zowel technisch als tactisch het niveau van de andere meisjes te evenaren.”

Het blijft de droom van de voorzitter om op termijn bij de senioren een jongensploeg tussen de lijnen te brengen. “Onze U13-jongens doen het beter dan verwacht, maar we moeten dringend nog enkele bijkomende spelers aantrekken als we volgend seizoen met een U15-team willen aantreden. Wie weet heeft Jumpers over enkele jaren een herenteam. Dromen is niet verboden.” (PDC)