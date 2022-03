Volleydames Beveren-Leie VBC B kijken uit naar match tegen Zwevezele C: “Spelen in onze vertrouwde omgeving geeft rust”

In Promo 4 verloor Beveren-Leie VBC B vorig weekend van ongeslagen leider Kerdavo Avelgem B. Woensdagavond werd dan weer wel vlot gewonnen tegen Mardavo Marke B. Zaterdag ontvangt de ploeg van jong talent Diete Verelzen, Elckerlyc Zwevezele C.

Vorig weekend was Kerdavo Avelgem B nog een maatje te groot voor de ploeg van Diete Verelzen. Het werd 3-0 (25/20, 25/19, 25/17). “We speelden niet meteen onze beste wedstrijd”, vertelt de 16-jarige studente wiskunde wetenschappen. “Het kwam er maar niet uit. Uiteraard zal de sterkte van de tegenstander daar ook mee te maken hebben.”

“Dat we het dit seizoen zo goed zouden doen, hadden we niet echt verwacht. Als team zijn we zowel op als naast het veld gegroeid. En daar zit de coach voor veel tussen. Hij zorgt voor een prima groepssfeer.”

“Zaterdag komt Zwevezele op bezoek. Zij staan een plaatsje lager dan wij op de vierde plaats. Het is een jonge ploeg die het momenteel ook heel goed doet. Dit zou wel eens een leuke match kunnen worden. We spelen thuis in onze vertrouwde omgeving. Je merkt dat dit meer rust geeft. Zoals de meesten van mijn teamgenoten speel ik al altijd bij Beveren-Leie. Dat schept een band.”

Weerbaarheid tonen

Coach Marnix Allegaert zag zijn ploeg woensdagavond zijn veertiende zege van het seizoen pakken tegen Mardavo Marke B. “Tegen Avelgem, zonder Sara Debaere, moesten we nog onze meerdere erkennen. Maar nu was de opslagdruk in ons voordeel tegen Marke in deze inhaalwedstrijd”, zegt de 54-jarige Kuurnenaar. “We waren dominant en ik kon roteren met mijn setters. De laatste set was er wat concentratieverlies, maar we kwamen terug uit een moeilijke situatie. We toonden weerbaarheid. Dit zullen we ook moeten tonen tegen Zwevezele zaterdag. Dit is de ploeg die mij het meest kon bekoren. Mijn ploeg zal echter niet compleet zijn. Het belooft dus een moeilijke opdracht te worden.”

“We zijn een heel jong team met U17 speelsters die meer dan de verwachtingen inlossen. We hebben heel wat talent in ons rangen waarvan enkele volgend jaar de stap naar de eerste ploeg zullen zetten. Een daarvan is Diete Verelzen. Een meisje met heel veel kwaliteiten, maar je moet haar blijven uitdagen (lacht)”, besluit de trainer. (ELD)

Zaterdag 19 maart om 15.30 uur: Beveren-Leie VBC B Elckerlyc Zwevezele C.