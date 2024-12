Volleybalspeelster Lara Nagels is als prof in Duitsland actief: “Suhl is een familiale club met een serieuze aanhang”

Met een verleden bij Hermes Oostende speelt Lara Nagels professioneel volleybal op het hoogste niveau in Duitsland, bij VfB Suhl Lotto Thüringen. “Mijn keuze om in het buitenland actief te zijn is in de eerste plaats om te volleyballen en niet zozeer om wat het land te bieden heeft.”

Lara Nagels (27) begon met volleyballen bij Hermes Oostende, waar ze in 2014 debuteerde in de eerste ploeg. Drie jaar later maakte ze de overstap naar VC Oudegem en in 2022 koos ze voor een buitenlands avontuur bij het Griekse AO Markopoulo uit Athene. Voor dit seizoen trok ze in de Duitse eerste Bundesliga naar VfB Suhl Lotto Thüringen.

“Het is een leuke, gezellige, warme, familiale club, met een serieuze aanhang die elke week aanwezig is. Ze zorgen iedere thuiswedstrijd voor een geweldige sfeer”, vindt Lara. “Suhl behoort niet tot de grootste damesclubs in het land, maar het is wel tof om er deel van uit te maken. Twee jaar geleden hadden zij reeds contact opgenomen, met de vraag of ik bij hen wilde spelen. Ik koos er toen voor om nog een jaar in Griekenland te blijven. Dit jaar vond ik het dan wel een goede keuze om naar Duitsland te gaan.”

Subtop

In de Bundesliga volley zijn negen damesteam actief. Suhl staat momenteel vijfde. “Dat is een plaats waar we horen te staan. Ons doel is de subtop spelen. Na de topclubs vormen wij ons graag als the best of the rest. Vijfde staan geeft ons sowieso een ticket voor de play-offs. We zien dan wel waar we in die nacompetitie geraken. Misschien zit er dan wel een kwalificatie in om volgend seizoen Europees te spelen.”

Het play-offsysteem is er voor de eerste acht teams. Er is een directe eliminatie. De eerste speelt tegen de achtste, de tweede tegen de zevende om uiteindelijk in een best of three te eindigen. Lara verloor vorige weekend met Suhl op bezoek in Stuttgart. De week ervoor was Potsdam sterker nadat men in eigen huis op speeldag 13 met 3-2 van Schwerin had gewonnen. In die match werd Lara verkozen tot MVP of Most Valuable Player. “Dit was voor mij de eerste keer en best wel leuk om dit na winst tegen toch wel een topclub te mogen ontvangen. Sinds een paar weken kunnen overigens ook de fans meestemmen voor wie deze titel krijgt. Het mooie is dat er tevens in het verliezende kamp een speelster de zilveren MVP-medaille krijgt. In het winnende team is dat een gouden.”

Volleybalgezin

Lara komt uit een hecht volleybalgezin. Haar vader Jan Nagels begon op latere leeftijd met de sport bij Jumpers Middelkerke en maakte daarna als trainer de gloriejaren van Hermes Oostende mee. Hilde Blomme, de moeder van Lara, was actief bij VC De Haan. “Mijn twee broers Jelle en Joren spelen samen in eerste nationale bij Marke-Webis Wevelgem. Mijn zus Silke is ondertussen gestopt met volleyballen. Net als mijn vriend Jeroen Devey, sinds vorig seizoen. Hij fungeert nu wel als teammanager en scout bij VC Oudegem, in de 1ste Liga Dames.”

Volley spelen en leven in het buitenland vroeg ook voor Lara enige aanpassing. “Er is dan nog het verschil tussen Griekenland en Duitsland. Ook qua niveau van spelen. Maar beide landen hebben hun charmes. In Athene was er uiteraard het klimaat. Fijn om in te leven. Met Suhl beleef ik een ander soort competitie. Het leven is een beetje vergelijkbaar met in België. Het is voor mij wel dichterbij, al is het met de wagen toch ongeveer zeven uur rijden. Er zijn wel vrienden of familieleden die wel eens tot hier komen. Dat is wel leuk. Thuis proberen zij zoveel mogelijk de matchen te volgen, via de livestream. Zo creëren ze een gevoel dat ze erbij zijn.”

Nationaal team

Lara maakt als setter deel uit van de Yellow Tigers, het nationale volleyteam. “Vorig jaar stond ik op de longlist. In het eerste deel van de zomer heb ik meegedaan en meegetraind. In het tweede deel heb ik dat niet meer gedaan, omdat ik naar Duitsland vertrok. Er kwam voor mij een nieuwe club, nieuwe mensen en ik wilde er graag van bij het begin bij zijn”, besluit Lara Nagels. (ACR)