Volley Heuvelland start sterk in promo 2: “We willen Ingelmunster het vuur aan de schenen leggen”

In Promo 2 ontvangt Volley Heuvelland een van de twee ongeslagen ploegen in de reeks. Zelf staat de ploeg op een voorlopige derde plaats, met vier zeges uit zes matchen. De promovendus heeft dus zijn start niet gemist en ook in de beker volgde afgelopen weekend een vlotte zege.

“We mogen zeker van een geslaagde start spreken”, weet trainer Wim Cardon (61). “Enkele jaren geleden vertoefde de ploeg nog twee reeksen lager. Vorig jaar werden we kampioen in promo 3. Nu was ons doel om een rustig seizoen te beleven, met af en toe een uitschieter. Na zes speeldagen tellen we al vier winstmatchen. We speelden al vier keer uit en dat maakt ook wel een verschil. Thuis zijn we meestal nog iets sterker en verloren we nog geen set. Het grote verschil is dat je in deze reeks niet mag verslappen als je een kloof uitgebouwd hebt. Je moet het gaspedaal de hele match induwen.” De laatste match was tegen De Haan, voor de beker. Heuvelland won met 0-3. “Een verrassend vlotte overwinning. De volgende bekermatch zal een ander paar mouwen zijn. Dan spelen we tegen Bidavo Bissegem B, de leider in onze reeks. In die match zijn we de absolute underdog. Samen met Ingelmunster schuif ik hen naar voren als grootste titelfavoriet. Beide ploegen verloren nog niet en zaterdag komt Ingelmunster op bezoek in De Croonaert. Een zware hap, maar we gaan hen het vuur aan de schenen leggen.”

Jonge ploeg

Wim heeft een jonge groep met veel studenten. Fran Boudry en Anouk Baekelandt stopten, met Louise Vanhoutte is er een nieuwkomer. “Het feit dat we veel studenten hebben, heeft weinig impact op de bezetting op training. Veel speelsters komen tijdens de week af uit Leuven en Gent. Het is een jonge ploeg met veel eigen jeugd, want het is voor onze club niet evident om elders te rekruteren gezien de ligging en de concurrentie van nabijgelegen ploegen. De groep hangt uitstekend aan elkaar en er is geen afgunst bij de speelsters die minder minuten krijgen. Iedereen gunt elkaar het succes. Daarnaast werkt iedere vrijwilliger achter de schermen keihard en is het als trainer aangenaam werken. Ik steek er ook veel tijd en energie in, maar op deze manier is dat geen grote opgave”, aldus Wim, die voor het tweede jaar opnieuw in Heuvelland coach is.

Zaterdag 9 november om 19.30 uur: Volley Heuvelland A Divo Ingelmunster A.