Volley Bredene kan zondag belangrijke stap zetten: “Tweede plaats nog missen zou grote ontgoocheling zijn”

Voor Volley Bredene staat zondag de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma. Momenteel staat het team van coach Patrick Clarysse (52) op de derde plaats, maar mits winst op het veld van Bavo Bavikhove veroveren zijn jongens de felbegeerde tweede plaats die toegang biedt tot de eindronde.

“Ik heb voor het seizoen altijd verkondigd dat ik tevreden was met een plaats in de top drie”, vertelt de ervaren coach van de kustploeg.

“Ik ben best tevreden over de prestaties van mijn team. De ploeg is goed geëvolueerd en volwassener geworden. We hebben in het hele seizoen maar drie wedstrijden verloren. Knack Roeselare was te sterk en onze nederlaag op Rembert was een uitschuiver. Mijn jongens hebben dat verlies snel kunnen plaatsen en hebben zich daarna flink herpakt. Nu we de kans hebben om tweede te eindigen, moeten we er voluit voor gaan”, gaat Clarysse verder.

“Er is nog niet veel geweten over die eindronde. Ik hoorde dat acht ploegen moeten strijden voor vier plaatsen in derde nationale. Hoe dan ook, dit is momenteel niet ons probleem. We moeten eerst winnen in Bavikhove en pas dan kunnen we verder kijken.”

Tegenvaller

“We hebben de voorbije weken goed getraind en ik ben er zeker van dat mijn spelers er klaar voor zijn. Het zou een grote ontgoocheling zijn, mocht het nu nog mislopen.”

Ook het missen van de bekerfinale was een tegenvaller. “Persoonlijk heb ik het verlies in de halve finale snel kunnen plaatsen. Ik heb de indruk dat ook mijn jongens de knop omgedraaid hebben, maar het blijft jammer dat we er op paasmaandag niet bij waren in De Haan. Een bekerfinale spelen, is voor elke speler immers een bijzondere ervaring die je nooit meer vergeet.”

Klaar voor stap hoger

Patrick Clarysse is niet bang voor een nieuw avontuur in derde nationale. Vroeger heeft hij als coach van VT Diksmuide kennis gemaakt met volleybal op nationaal niveau. Hij is ervan overtuigd dat zijn team klaar is voor een stapje hoger.

“Met de komst van Simon Delhaise van Packo Zedelgem is het probleem van een tekort aan middenspelers opgelost. Ook Niels Vanwalleghem keert terug en we hebben nog een talentvolle, jonge speler van VC Oudenburg-Gistel aangetrokken. Ik denk dat we voldoende gewapend zijn om een rustig seizoen in derde nationale te spelen. Eerst moeten we nog enkele belangrijke opdrachten tot een goed einde brengen.”

“De wedstrijd van zondag tegen Bavikhove is de eerste gevaarlijke klip die we moeten omzeilen”, besluit Patrick Clarysse.

(PD)