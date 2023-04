Volley Bredene A wil seizoen in schoonheid afsluiten: “Winnen tegen Knack moet kers op de taart worden”

Ook in de nationale reeksen zit de volleybalcompetitie er zo goed als op. Zaterdag spelen de heren van Volley Bredene A hun laatste wedstrijd tegen de gouwgenoten van Knack Roeselare C. De pupillen van coach Patrick Clarysse kunnen mits een overwinning hun mooie zesde plaats veiligstellen.

“Ons eerste seizoen in derde nationale is een onverhoopt succes geworden”, vertelt ploegverantwoordelijke Stan Cattrijsse (23) met enige trots. “We hadden nooit durven dromen dat we het zo goed zouden doen. Tegen heel wat ploegen hebben we getoond dat we thuishoren in deze reeks. Toppers als Caruur Gent, Denderhoutem en VC Kalken waren voor de meeste andere ploegen een maatje te groot. Dan is het geen schande dat ook wij geen punten haalden tegen deze teams.”

Zwart beest

Van de vier West-Vlaamse ploegen in de reeks (Knack Roeselare, Roepovo Poperinge, VT Marke-Webis B en Volley Bredene, red.) staan de kustjongens het hoogst gerangschikt. “Als we zaterdag Knack Roeselare C kloppen, halen we achttien op achttien tegen de provinciegenoten. Het wordt een speciale wedstrijd, want de voorbije jaren waren de Roeselarenaren vaak ons zwarte beest. We zullen er alles aan doen om hen te kloppen. Na twee nederlagen tegen VC Gavere en VC Kalken zou het een mooie afsluiter van een succesvol seizoen zijn”, aldus Cattrijsse.

Het is algemeen geweten dat het tweede jaar na een promotie vaak het moeilijkste is. “Onze doelstelling voor volgend seizoen blijft ongewijzigd. Vlot meedraaien en niet in de problemen komen is onze ambitie. Spelverdeler Mike Schillewaert en Jonas Flour hangen de sloffen aan de haak en echte versterkingen hebben we niet kunnen binnenhalen. Onze coach blijft nog een jaartje en dat is een goede zaak. We weten nu al dat het niet simpel wordt om te bevestigen, maar we zullen er alles aan doen om ook volgend jaar te bewijzen dat we in derde nationale thuishoren”, besluit de Bredenaar. (Philippe Decruynaere)