VKt Torhout A nog steeds in de running voor promotie: “Ploeg ziet er volgend seizoen totaal anders uit”

De dames van VKt Torhout A doen het de jongste weken bijzonder goed. Met een tweede plaats in de competitie en een grote kans op een finaleplaats in de Interfederale Beker van België kan afscheidnemend coach Wim Vertenten niet ontevreden zijn.

“Wanneer je maar één keer verliest in de jongste tien wedstrijden is het niet verwonderlijk dat je op de tweede plaats staat”, weet libero Marie Vervaet (21). “We zitten in een goede flow en zijn aan een sterke reeks bezig omdat we dit seizoen hoe langer, hoe beter op elkaar ingespeeld raken. We vormen een mooi geheel waarin alle speelsters hun plek gevonden hebben.”

“We steunen elkaar ook wanneer het wat minder goed gaat, waardoor we ook moeilijke wedstrijden winnen. Ons resterende programma ziet er op het eerste gezicht best haalbaar uit, maar schijn bedriegt. In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen. Elke wedstrijd moet je op je hoede zijn. Als we die tweede plaats willen behouden, zullen we gefocust aan elke partij moeten beginnen.”

Promotie

Een tweede plaats biedt wellicht geen garantie op promotie, maar een nacompetitie met de runner up van de andere reeks behoort tot de mogelijkheden. “We zijn in deze fase van de competitie niet bezig met promotie. Als de kans zich aanbiedt, zullen we die met beide handen grijpen. Volgend seizoen zal de ploeg er wellicht ook helemaal anders uitzien, want nogal wat speelsters hangen de sloffen aan de haak of trekken naar een andere ploeg. We krijgen ook een nieuwe coach (Otto Rosseel van Tievolley Tielt, red.), want onze huidige trainer Wim Vertenten verlengde zijn verbintenis niet. Niettegenstaande al deze wijzigingen zie ik een eventuele promotie niet als een vergiftigd geschenk. Het is voor veel jonge speelsters een uitgelezen kans om bij te leren en progressie te maken.”

Marie Vervaet, die ondertussen al zeven jaar bij VKt Torhout speelt, hoopt over enkele weken ook de Interfederale Beker te veroveren. “Dat zou de kers op de taart zijn na een schitterend seizoen.” (PDC)

Zaterdag 19 maart om 18 uur: VKt Torhout A – Nidak Nieuwkerken A.