Verrassende thuisnederlaag van Hermes Oostende tegen Tchalou

Het vijfde-gerangschikte Hermes Rekkenshop Oostende leed een pijnlijke 1-3-thuisnederlaag tegen Tchalou, nummer acht in de stand. De kustploeg had nauwelijks opslagdruk.

Tchalou speelde een voortreffelijke partij, won dan ook verdiend en klimt hierdoor naar de zevende plaats. Hermes Oostende was in de openingsset voortdurend op achtervolgen aangewezen: 1-3; 5-9; 7-13 en 12-16. Juliette Thevenin (18 punten) en Charline Humblet (13 punten) waren de productiefste bezoeksters die via 16-20 naar 20-25 leidden. Amalie Jorgensen serveerde in set twee in één ruk van 4-1 naar 4-6. Hermes kon nog de bordjes in evenwicht brengen bij 6-6 en 14-14, maar voor de rest van de set moest Hermes achter de feiten aanlopen: 14-19; 16-21 en 21-25.

In de derde deelbeurt serveerde Charlotte Leys (13 punten) van achter de opslaglijn van 2-1 snel naar 10-1. Kory White (topscoorster met 19 punten) en een heel sterke Amber Gesquière (goed voor 14 punten), aangevuld met Tea Radovic (10 punten) deden de rest. Hermes diepte de kloof steeds verder uit: 14-4; 21-7 en 25-12.

Een collectief klasserijker Tchalou was door deze zware setnederlaag mentaal helemaal niet aangeslagen en ging in de vierde set opnieuw door op hetzelfde elan van set één en twee. De score evolueerde via 4-6 en 7-12 naar 11-16 en 15-20. Kory White gaf Hermes opnieuw hoop door te serveren van 19-22 naar 24-22. De afscheidnemende kustploeg kon helaas drie setballen niet verzilveren bij 24-22, 24-23 en 25-24 ! Tchalou vermeed een tie-break vermijden. De eerste matchbal was meteen de goede: 25-27. De vier setstanden waren 20-25, 21-25, 25-12 en 25-27.

Hermes Oostende is nu zeker dat het niet aan Play-off 1 deelneemt maar wel in Play-off 2 strijdt. Na de slotmatch volgende zaterdag in en tegen rode lantaarn Leuven volgen er nog zes play-offmatchen thuis en uit tegen Antwerp, Tchalou en Genk met als inzet het vijfdede Europees ticket. Als Hermes Oostende dat behaalt, verhuist ook dat ticket mee naar de nieuwe Ligaploeg Bevo Rekkenshop Roeselare.

(PR)