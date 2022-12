Venus Vanneste en Heuvelland spelen derby: “Uit een ander vaatje tappen”

In de laatste match voor de winterstop treft Volley Heuvelland de buren van Beaphar Poperinge C. Receptiehoekspeelster Venus Vanneste kijkt uit naar de derby en wil met haar ploeg na twee opeenvolgende nederlagen vooral weer aanknopen met de zege.

Het is niet dat de 0-3-nederlaag van afgelopen weekend bij Volley Heuvelland sporen heeft nagelaten. Een extra motivatie om te schitteren in de thuismatch en derby tegen Beaphar Poperinge is het wel. “Het is de laatste match van de heenronde, en voor onze eigen supporters willen we echt weer de drie punten pakken”, is Venus Vanneste duidelijk.

“De voorbije twee wedstrijden haalden we niet ons beste niveau. We maakten wat teveel individuele fouten en toonden te weinig zelfvertrouwen. In de derby tegen Beaphar zullen we uit een ander vaatje moeten tappen als we de drie punten willen thuishouden.”

Jeugdcoach

“Het is ons eerste seizoen in Promo 3, wat toch een hoger niveau is”, gaat de 20-jarige Venus verder. “Onze ambitie was in de eerste plaats om in de reeks te blijven, en dat lijkt met onze huidige zevende plaats in de stand zeker haalbaar. We hebben een heel jonge ploeg die zich vrij vlot heeft aangepast aan het niveau in deze reeks. De matchen zijn ook veel intenser in vergelijking met vorig seizoen. Dat kan onze ontwikkeling alleen maar ten goede komen.”

Na twee jaar onderbreking speelt Venus Vanneste dit seizoen ook weer haar rol als coach. “Ik heb onze jeugdploeg bij de jongens vier jaar onder mijn hoede gehad. De combinatie met mijn studie geneeskunde was dan wel even te heftig, maar ik ben blij dat ik hen dit jaar weer kan coachen. Voorlopig enkel de wedstrijden, maar als het in de toekomst haalbaar blijkt wil ik mijn rol zeker weer uitbreiden. Bij de jongens is het een ander soort volleybal, en dat helpt mij om mijn kijk op het volleybal te verruimen.”

