Veerle Schuyesmans wil afscheid met de titel: “Wat een verschil met vorig seizoen”

De dames van Volley Bredene A blijven ook na de winterstop doorgaan op hun elan. De nipte thuisnederlaag van enkele weken geleden tegen VT Brugge A heeft hen zeker niet uit hun lood geslagen. Veerle Schuyesmans (34) is aan haar laatste seizoen bezig en hoopt met een titel in de achterzak de sloffen aan de haak te hangen.

“Wat een verschil met vorig seizoen toen we zelfs een tijdje dicht bij een degradatieplaats stonden”, opent de middenspeelster van Volley Bredene. “Er zijn enkele goeie, nieuwe speelsters bijgekomen en iedereen moet vechten voor zijn plaats.

Veel motivatie

Dat zorgt voor heel veel motivatie bij alle speelsters. Ook onze nieuwe trainers Bjorn De Roo en Mike Schillewaert vormen een complementair duo. We kenden mooie jaren met onze vroegere coach Geert Willem, maar het was tijd voor nieuwe ideeën en een frisse wind.”

“Doordat heel veel speelsters aan elkaar gewaagd zijn, is er geen verschil meer tussen hoofd- en reserveploeg”, gaat Schuyesmans verder. “Het overgrote deel van de meisjes speelt al vele jaren samen. We vinden elkaar haast blindelings op het veld. Ook de manier waarop onze coaches het aanpakken is niet vreemd aan de successen die we boeken. Bjorn De Roo coacht de ploeg tijdens de wedstrijden en Mike Schillewaert begeleidt de speelsters.”

Het lijkt er sterk op dat de kustdames niet meer naast een ticket voor Promo 1 kunnen grijpen. “We mogen vooral niet te snel gaan denken dat de buit al binnen is. Elke ploeg die we nog zullen ontmoeten, zal erop gebrand zijn om ons een hak te zetten. We zullen elke match geconcentreerd moeten aanpakken. We mogen onszelf ook niet te veel druk opleggen, anders zal het verkeerd lopen.”

Kwaaltjes

Zelf zet Veerle Schuyesmans op het einde van het seizoen een punt achter haar actieve carrière. “Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn gezin en heb besloten om na dit seizoen de sloffen op te bergen. Ik voel ook af en toe enkele lichamelijke kwaaltjes en dan weet je hoe laat het is. Afscheid nemen met een titel zou formidabel zijn. Dat zou een mooie afsluiter zijn van acht mooie jaren bij Volley Bredene.”

Zaterdag 27 januari om 20.30 uur: Volley Bredene A – Slovo Volley Brugge A