Veel vertrouwen bij Koen Vancompernolle en Vlamvo Vlamertinge B: “Er staan ons nog twee heel mooie derby’s te wachten”

Zes overwinningen op rij en een gedeelde tweede plaats in de stand, Vlamvo Vlamertinge B trekt met vertrouwen naar de bekerconfrontatie tegen eersteprovincialer Davo Wevelgem. “Dat we vrijuit en zonder druk kunnen volleyballen kan in ons voordeel spelen”, blikt coach Koen Vancompernolle vooruit.

De 55-jarige Koen Vancompernolle begon het seizoen als coach van U17 bij Roepovo Poperinge. Sinds eind november is hij evenwel de hoofdcoach van Vlamvo Vlamertinge B in reeks Promo 2B. “Ik moest een schouderoperatie ondergaan, waardoor ik een drietal maanden out was”, geeft Koen Vancompernolle tekst en uitleg.

“Mijn vervanger bij Roepovo deed dat heel goed en daarom besloot ik de fakkel definitief door te geven. Ik ben ook scheidsrechter en toen ik een wedstrijd van Vlamvo B floot, werd mij gevraagd of ik interesse had om daar de coach te worden. Volledig fit was en ben ik nog niet, maar ik besloot die mooie kans toch te grijpen. Dat ik bepaalde zaken niet kan tonen op training is niet echt een nadeel, ik moet het dan maar extra goed uitleggen.” (lacht)

Underdog

Menenaar Koen Vancompernolle vond in Vlamvo Vlamertinge een jonge en getalenteerde ploeg. Getuige daarvan de zes opeenvolgende overwinningen in de competitie en de kwartfinale in de beker van vrijdag. “Onze passeuse en hoofdaanvalster zijn met hun 17 jaar nog bijzonder jong, maar je merkt dat de speelsters een goede jeugdopleiding hebben gekregen. Wat we missen aan gestalte en kracht compenseren we met onze vechtersmentaliteit en ons technisch vermogen.”

“We staan vrijdag voor een bijzonder mooie uitdaging op verplaatsing bij Davo Wevelgem. Zij spelen een reeks hoger en staan daar bovendien op een mooie derde plaats te pronken. Wij beginnen dus als absolute underdog aan die match, maar net het feit dat we zonder druk kunnen volleyballen kan in ons voordeel spelen.” In de competitie deelt Vlamvo B de tweede plaats met gouwgenoot Sportiva Langemark, weliswaar op ruime afstand van Beaphar Poperinge. “Er staan ons inderdaad nog twee heel mooie derby’s te wachten”, gaat de Vlamertingse coach verder.

“We werken die bovendien allebei in eigen zaal af. We kunnen dus nog een aardig woordje meespreken in het titeldebat. Voor ons is promotie zeker geen must, maar we zullen wel elke match tot het uiterste gaan. We zien dan wel waar we uitkomen. Met een tweede plaats zouden we de eindronde kunnen spelen, en dat zou een mooie beloning zijn.”

(TVI)