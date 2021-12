VC Dentergem A ontvangt Davo Wevelgem in provinciale beker: “Het klasseverschil zal te groot zijn”

Zondag krijgt VC Dentergem A (Promo 3B) hoog bezoek. In de achtste finales van de provinciale beker komt Davo Wevelgem, een topper uit Promo 1, om zijn plek in de kwartfinales veilig te stellen.

Uiteraard zijn de bezoekers torenhoog favoriet. VC Dentergem hernam enkele seizoenen geleden in vierde provinciale. Na het voortijdig afgebroken seizoen 2019-2020 kon de A-ploeg promoveren als bijkomende stijger, maar de volleybalpret duurde maar twee wedstrijden. Dit seizoen betekent het echte debuut in Promo 3. Een moeizaam debuut, want Dentergem staat op de voorlaatste plaats met maar twee overwinningen.

“Toch zijn we nog altijd blij dat we de uitdaging om te promoveren als bijkomende stijger aangingen”, zegt kapitein Sophie Devos. De centrumspeelster en prille twintiger begon te volleyballen bij Dentergem op 8-jarige leeftijd. “Wij kunnen alleen maar vaststellen dat ons eigen spelniveau hoger ligt als we spelen tegen hoger geklasseerde ploegen. We worden overigens nooit weggespeeld, wat in onze laatste wedstrijd van de heenronde ook bewezen werd. Wij wonnen tegen middenmoter Poperinge B de eerste set en gaven de derde beurt maar met twee punten verschil prijs om 1-3 te verliezen. De sfeer en motivatie zijn nog altijd optimaal. Wij maakten al duidelijk progressie en die moet nu doorgetrokken worden naar betere resultaten.”

Voor de bekerwedstrijd tegen Wevelgem maakt de kapitein zich geen illusies. “Het klasseverschil zal te groot zijn. We beginnen elke set wel met een bonus van vier punten door het reeksverschil, maar we moeten vooral genieten van deze wedstrijd. We kunnen zonder complexen van start gaan met de vaste wil om ons beste niveau te halen en toch heel wat weerwerk te bieden.” (RBD)

Zondag 19 december om 18 uur: VC Dentergem A – Davo Wevelgem A.