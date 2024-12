VBC Beveren-Leie op kop in Promo 2 B: “We worden nog week na week sterker”

In Promo 2 B voert VBC Beveren-Leie sinds vorige week de ranglijst aan. De ploeg van Rony Raes versloeg vorig weekend VBC St-Joris met 3-0 (25/14, 25/21, 25/14). Meteen de zesde zege op een rij. Zondag staat een trip naar Dentergem op de kalender.

“Nadat we set 1 vlot naar ons hand zetten, kregen we het in set 2 door onze eigen fouten nog knap lastig”, analyseert Margaux Lapeirre (22), een van de sterkhouders. “We trokken het laken uiteindelijk nog naar ons toe om vervolgens de laatste set vlot te winnen. Door deze zege komen we op kop van het klassement.”

“We wisten dat we dit seizoen wel eens sterk voor de dag zouden kunnen komen. Maar dat we na negen speeldagen helemaal bovenaan zouden prijken, nee dat niet. We spelen met veel vertrouwen onder de vleugels van coach Rony Raes. De klik met hem is heel goed. We weten wat we aan elkaar hebben in deze goeie wisselwerking.”

Vertrouwen

Dit weekend trekt Beveren-Leie naar VC Dentergem, de negende in de stand. “Zoals steeds moet iedere wedstrijd gespeeld worden. Iedereen wil wel stunten tegen een ploeg uit de bovenste regionen. Wij trekken alvast met een flinke dosis vertrouwen naar Dentergem. Blokkerend zijn we week na week sterker aan het worden. Ook onze sterke opslagdruk brengt onze tegenstander in de problemen. Blijven we dit goed doen, dan moeten we de punten kunnen meenemen richting Beveren-Leie. Dat we al jaren samenspelen, is natuurlijk een grote troef. Eén speelster trok naar de B-ploeg, de rest bleef aan boord. We vullen elkaar goed aan. Ik speel momenteel best oké, maar supertevreden ben ik niet. De opslagdruk en aan het net kan het beter. Maar het is een ploegsport. Ik denk dat Ruiselede, Roeselare en Brugge de voornaamste tegenstanders zullen zijn voor de hoofdprijs. Het is natuurlijk nog heel vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Maar waar we nu staan, mogen we misschien wel van de top drie dromen”, aldus Margaux, die op een boogscheut van Sporthal De Averul woont.