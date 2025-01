VBC Beveren-Leie gaat voor de winst in stadsderby

In Promo 2 ontvangt leider VBC Beveren-Leie met Damesvolley Waregem de achtste in de stand. “We gaan er niet zomaar vanuit dat we die naar onze hand gaan zetten”, klinkt het bij coach Rony Raes.

VBC Beveren-Leie raast door de competitie. De ploeg van Rony Raes is nu al elf speeldagen op rij ongeslagen met slechts drie setverliezen. “We begonnen deze campagne met twee nederlagen op een rij op speeldag 2 en 3”, vertelt coach Rony Raes. “Daarna verloren we niet meer. Deels met winnaarsgeluk en omdat we gespaard blijven van blessures. Ik miste de vorige wedstrijd mijn passeur, maar de twee passeur deed het uitstekend. Ze zat meteen mee in de flow van de ploeg. We staan momenteel eerste, maar we zijn er nog niet. VT Brugge staat met nog een wedstrijd minder op drie punten als ze die winnen. Het oogt comfortabel, maar dat is het niet. We moeten nog tegen de drie dichtste achtervolgers, Volley Team Brugge, VC Welbi Pervol Ruiselede en Slovo Volley Brugge. We hebben nog vijf thuismatchen op acht speeldagen. Een voordeel? We speelden onze beste partijen op verplaatsing. Twee jaar geleden zaten we nog in Promo 3.”

Knap lastig

Dit weekend ontvangt Beveren-Leie de buren van Damesvolley Waregem. In de heenronde eindigde de partij op 0-3 voor Beveren-Leie. “Deze derby is altijd iets speciaals met zijn voorgeschiedenis”, gaat de Zultenaar, verder. “Uiteraard wil je die dan ook graag winnen. We gaan er niet zomaar vanuit dat we die naar onze hand gaan zetten. Twee speeldagen terug hadden we het knap lastig tegen Ingelmunster, de voorlaatste in de stand. Onze ambitie is iedere wedstrijd proberen te winnen. Vooraf wist ik dat we het potentieel hadden om top drie te spelen. Zo niet, was ons seizoen niet geslaagd. Ik had in ieder geval niet verwacht dat we, drie speeldagen en twee nederlagen later, op kop zouden staan. Zijn we compleet, wat dikwijls niet het geval is, dan mogen we nog meer verwachten. Ik ben alvast heel tevreden.” (ELD)

Zaterdag 25 januari om 19.30 uur in Sporthal De Averul: VBC Beveren-Leie – Damesvolley Waregem B.