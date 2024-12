U17 A van RTH in Champions League volleybal

Dit is de U17 A van volleybalclub Rembert Torhout Heren: staande van links naar rechts Jona Rabaut, Massimo Masschelein, Boris Vandaele, Jitse Verbeke en Noah Soete en zittend Stan Denoo, Lars VandenBussche, Noah Teirlinck, Rune Dekeyser, August De Gres en Merlijn Cosyns. In de loop van het seizoen is ook Rube Dewilde vast bij het team gekomen. Tijdens de competitiewedstrijden sluiten spelers uit de U17 B en uit de U15 geregeld bij de ploeg aan. Coach Dennis Deblaere is enthousiast over zijn discipelen. “De meesten spelen elk weekend een wedstrijd in Promo 1 en daarnaast nog een match in de U17-competitie”, zegt hij. “Het hoofddoel is het bereiken van het podium op de Vlaamse kampioenschappen. Begin januari verdedigen we onze tweede plaats in het mooie Champions League-tornooi. Dat is een tornooi verdeeld over verschillende competitiedagen in de herfst-, kerst- en paasvakantie. De algemene winnaar plaatst zich rechtstreeks voor het Belgisch kampioenschap. Voor ons is spelen tegen ploegen uit Leuven, Gent en Antwerpen een stimulans.” (JS)