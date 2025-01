Trainer Josip Josipovic ziet dat VT Diksmuide in overgangsjaar zit: “Als combinatie met drukke job lukt, blijf ik graag”

De dames van VT Diksmuide staan na 12 speeldagen op de negende plaats in Promo 1. Trainer Josip Josipovic beseft dat dit een overgangsjaar is voor zijn ploeg, die in het tussenseizoen een grondige transformatie onderging.

Bij volleybalkenners zal de naam Josip Josipovic ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. De Kroaat speelde jarenlang volleybal op topniveau in binnen -en buitenland. Hij was ook zeven jaar actief bij Roeselare. De 55-jarige Josipovic is blijven plakken in Roeselare en is nu nog steeds actief in de volleybalwereld als coach. Momenteel is hij aan de slag bij de damesploeg van VT Diksmuide. “Het is een fantastische club”, vertelt hij. “Dit seizoen hebben we een nieuwe ploeg en dat vergt natuurlijk wat tijd om op elkaar ingespeeld te geraken. Met veel studenten in de ploeg waren we tijdens de voorbereiding niet volledig en dat kostte ons wel wat tijd. De resultaten liggen binnen de verwachtingen. In Tielt leden we afgelopen weekend een terechte nederlaag. Zij horen bij de technisch betere teams en dan moeten wij top zijn om iets te kunnen rapen. We hebben voldoende talent en mogelijkheden om tegen elke ploeg iets te doen.” Zaterdag komt Vlamertinge B naar de Boterstad. “Ook hier zal de vorm van de dag cruciaal zijn. Daar verloren we met 3-2, hopelijk zijn de rollen nu omgekeerd.”

Toekomst

Josip, in het dagelijks leven directeur bij een Duits bedrijf, denkt ook al aan volgend seizoen. “Ik moet nog zien of het combineerbaar blijft met mijn job. Ik zit vaak in het buitenland en dan mis ik wel eens een training. Gelukkig toont de club begrip. Ik zou graag blijven bij VT Diksmuide, want we zijn bezig aan een meerjarenproject. Vorig seizoen was er een grote uitstroom en het was een serieuze zoektocht om nieuwe speelsters aan te trekken. Het bestuur heeft heel goed werk geleverd en we willen de huidige kern samenhouden en indien mogelijk gericht versterken.”

Promo 4

VT Diksmuide heeft nog een tweede ploeg in Promo 4. “Er trainen al een aantal speelsters mee met ons. Voor de wedstrijden willen we het juiste moment afwachten. De toekomst oogt rooskleurig, alleen vraagt het nog even tijd.” (API)

Zaterdag 11 januari om 20.30 uur: VT Diksmuide – Vlamvo Vlamertinge B.