Tomas Rousseaux (Modena) moet forfait geven voor heenmatch CEV Cup finale tegen zijn ex-ploeg Knack Roeselare

Sinds de jaarwissel is Tomas Rousseaux, die donderdag 29 jaar wordt, speler van Valsa Group Modena. Bij zijn Poolse ploeg zat hij wat op een dood spoor en als Modena belt dan zeg je gewoonweg geen nee. Voor Tomas, die onder leiding van zijn vader Emile bij Knack Roeselare speelde, is het een blij weerzien met heel wat ploegmaats en mensen uit de entourage. Maar voor de heenwedstrijd zal hij jammer genoeg verstek moeten geven.

Wie kan er ons beter wegwijs maken in het Modena als volleybalstad dan Tomas Rousseaux, van 2012 tot 2015 als jonge snaak bij Knack. Hij speelde eerder al in Italië, vertoefde de jongste zes seizoenen in Polen – dat andere topvolleyland – maar was toe aan andere lucht. “Het boterde niet meer met de coach. En net toen werd ik gecontacteerd door Modena, dan hoef je eigenlijk niet te twijfelen.”

Sterrenensemble

De hoekspeler die net geen dubbele meter meet is er in een sterrenensemble terecht gekomen waarin de Brazilaanse setter Bruno Rezende en de Franse alleskunner Earvin Ngapeth misschien wel de aller bekendste spelers zijn. Maar ook de rest van het team is om duimen en vingers bij af te likken. Heel veel speelminuten maakt Rousseaux dan ook niet en in de heenwedstrijd tegen Roeselare zal hij er sowieso niet bij zijn. “Ik heb een inspuiting gekregen in de knie en moet drie dagen rusten. Maar ik kijk uiteraard al uit naar de terugwedstrijd volgende week in Roeselare.”

Tomas Rouseaux mag het uitleggen voor de microfoon van Focus-WTV.

Modena is natuurlijk de favoriet, maar in Italië weten ze ondertussen dat Knack geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken. “Piacenza had net het bekertornooi gewonnen en Roeselare klopte hen met 3-0 en in de terugwedstrijd wonnen ze de golden set. Als je dat kunt, dan kijken ze hier in Italië wel op natuurlijk.”

Berichtjes naar Knack-spelers

Favoriet of niet. “Een finale wil je altijd winnen. Het zou voor ons mooi zijn dat we hier met 3-0 of 3-1 winnen, dan heb je in de terugwedstrijd genoeg aan twee sets. Maar we zullen hen niet onderschatten. Uiteraard heeft de technische staf bij mij al gepolst naar het dna van de club, waarvoor en voor wie we moeten opletten. Steven Vanmedegael heeft verder gebouwd met zijn accenten op het systeem van Emile (zijn vader dus, red.) en doet dat uitstekend. Toen ik merkte dat we allebei in een andere halve finale stonden, heb ik wel al wat berichtjes uitgestuurd naar mijn vroegere ploegmaats.”

De sporttempel is genoemd naar Giuseppe Panini, een ondernemer uit Modena.

En ondertussen kwam het al tot een kleine verbroedering. Het Best Western Hotel waar Knack de uitvalsbasis heeft voor deze verplaatsing, is ook de woonplaats van Tomas. “Je hebt hier ook een residentiële vleugel, daar woon ik. Ik amuseer me hier ook in de stad Modena.”

Twee succesclubs

Modena heeft ook een rijke geschiedenis en is van de meest succesvolle ploegen van Italië. “Misschien wordt de titel hier nog hoger ingeschat dan de CEV Cup, maar elke prijs die je kan pakken moet je pakken.” In 2016 pakte Modena de dubbel titel en beker, de Italiaanse Supercup dateert van 2018 en sindsdien staat het droog in eigen land. Maar met 12 titels en 12 bekers en Europees onder meer vier keer de Champions League blijft het natuurlijk een ploeg met een prachtig palmares. Op zo’n mooi inlands palmares mag Knack ook buigen met 13 titels en 15 bekers.

Met 4.500 zitjes (in Roeselare zijn dat er 1.950) is de volleyarena in Modena best indrukwekkend. Het gebouw dateert wel al van 1985.

Volley blijft dé sport in Modena, de arena die haast uitsluitend voor volleybal gebruikt wordt, telt 4.500 zitjes. Daarvan zullen er woensdag 3.500 gevuld zijn. Mocht de terugwedstrijd in Italië geweest zijn, dan was het zeker vol huis, weet de plaatselijke persverantwoordelijke te vertellen. Voor de Knack-spelers wordt het sowieso een wedstrijd die ze niet snel zullen vergeten.