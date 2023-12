Tineke (44) en haar dochters vormen een sterk Jumperstrio

Jumpers Middelkerke wordt vaak in één adem genoemd met zijn voorzitter Jurgen Faillie. Ook zijn dochter Xafia is als coach en speelster heel belangrijk voor de club. Vader en dochter Faillie kunnen echter rekenen op een hele horde trouwe medewerkers en gemotiveerde coaches. Ondervoorzitter Tineke Wittebolle (44) is één van hen.

De zorgcoördinator van de gemeentelijke basisschool de Zandloper in Middelkerke is als ouder-supporter van haar volleyballende dochters in het bestuur van Jumpers gerold. “Doordat we in Leffinge wonen, vroeg onze dochter Noor na de opstart van de Jumpers-jeugdwerking haar vrijheid aan bij VC Gistel-Oudenburg. Ik was aanvankelijk een enthousiaste ouder die flink supporterde, maar vrij snel werd ik ingeschakeld als ploegverantwoordelijke-markeerder. Het jaar erna werd ik bestuurslid en nog een jaar later ondervoorzitter. Ik doe graag opbouwwerk. Iets nieuws uit de grond stampen en er met volle energie mijn schouders onder zetten, vind ik een boeiende uitdaging. Bij de Jumpers heb ik al van bij het begin het gevoel dat we bouwen aan een mooie toekomst.”

familiegevoel

“Het familiegevoel bij Jumpers is fenomenaal”, gaat Tineke Wittebolle verder. “Je bent bij ons geen speler van een ploeg, maar je bent een clubspeler. Door onze sterke visie en ons gekende doorschuifsysteem, waarbij we spelers zoveel mogelijk uitdagingen en groeikansen bieden, heb ik het gevoel dat over de ploegen heen de spelers sterk met elkaar verbonden zijn en elkaar aanmoedigen om het beste van zichzelf te geven. Ook in de entourage van de spelers overheerst dat gevoel. Ouders vervoeren elkaars kinderen, voorzien snacks voor de hele ploeg, babysitten tijdens de matchen voor de allerkleinsten. Ik overdrijf niet als ik stel dat we bij Jumpers echt samenhangen.”

impact op sociaal leven

“Mijn engagement heeft uiteraard een grote impact op ons sociaal leven”, gaat de ondervoorzitter van Jumpers verder. “Elke weekdag, met uitzondering van dinsdagavond, staat er volleybal op het programma. Tijdens het weekend ga ik meestal naar twee matchen of drie wedstrijden kijken. Als mijn oudste dochters dan nog eens een jeugdwedstrijd scheidsen of coachen, blijft er weinig vrije tijd over voor andere zaken. Gelukkig begrijpt mijn echtgenoot onze Jumperspassie, want ik vorm samen met Noor en Esmée een echt Jumperstrio.”

“Je bent bij ons geen speler van een ploeg, maar je bent een clubspeler”

De dochters van Tineke Wittebolle moeten niet lang nadenken over een antwoord op de vraag waarom ze ooit kozen voor volleybal als sportieve hobby. “Mijn hele familie ademt volleybal en ondertussen ben ik ook gepassioneerd. Mijn opa heeft jaren gevolleybald en was ooit trainer. Mijn peter (Dries Wittebolle, red.) is nog steeds volleybalcoach bij Hermes Oostende en was ooit een Jumper”, vertelt Noor (19), die studeert voor orthopedagogisch begeleider.

in hart en nieren

“Ik had dezelfde microbe te pakken, maar ik nam een pauze om te kunnen paardrijden”, aldus Esmée (16). “Twee sporten beoefenen in combinatie met muziekschool en Chiro, was wat veel. Na een netbaltornooi op school, motiveerde voorzitter Jurgen mij om de draad opnieuw op te pikken. Sindsdien ben ik terug een Jumper in hart en nieren.”

De ambities van de twee dochters van Tineke Wittebolle zijn vrij duidelijk. “Ik wil zolang mogelijk bij Jumpers spelen en samen met mama en Esmée een stevig trio vormen, dat maximaal bijdraagt aan die formidabele clubsfeer bij de Jumpers. Jeugdspelers opleiden doe ik heel graag en uiteraard wil ik ook zo goed mogelijk presteren met mijn team in Promo 2.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we met Jumpers op de goede weg zijn”, vult mama Tineke nog aan. “Onlangs werd ons bestuur uitgebreid en vernieuwd, wat in veel verenigingen geen evidentie is. We hebben een tof en vooral complementair team, waar ik graag deel van uitmaak. Samen bouwen we aan onze club, met een kritische blik maar vooral met zin voor verantwoordelijkheid. Dat is een goed fundament voor een club waar iedereen altijd welkom is.” (PDC)