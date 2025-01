Tievolley vol voor winst tegen Knack

In Promo 1 doen de heren van Tievolley Tielt het een pak beter dan vorig jaar. Ze staan momenteel op twee na laatste, maar speelden wel twee tot drie wedstrijden minder dan hun concurrenten. Zo kunnen ze snel in de middenmoot terechtkomen.

“Ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn met wat we gepresteerd hebben”, opent libero Dries De Cooman (17) uit Zulte. “We halen een heel goed niveau op zowel wedstrijd als training. Enkel blijft soms de winst uit na spannende en gelijk opgaande matchen.”

De competitie gaat heel gelijk op waardoor eigenlijk iedereen tegen iedereen kan winnen en de stand dus soms niet alles zegt. “Voor het seizoen zijn er geen specifieke doelstellingen uitgesproken maar ik denk dat iedereen er wel op gebrand was om beter te presteren dan vorig jaar, wat we heel duidelijk doen.”

“Voor degradatie hoeven we wellicht niet te vrezen, want we hebben al laten zien in de heenronde dat we de meeste ploegen aankunnen. Als we hard blijven trainen en ons niveau houden, komt dit zeker goed. We mogen natuurlijk ook niet vergeten dat we 2 tot 3 matchen minder hebben gespeeld dan andere ploegen en dat de competitie heel onvoorspelbaar is.”

Zaterdag nemen ze het op tegen Knack Roeselare dat ook onderin staat. “Matchen tegen Knack brengen altijd wel een extra dosis stress met zich mee waardoor we vaak tegen hen niet het niveau kunnen halen dat we tegen de andere ploegen wel kunnen brengen. Dit zorgde voor verlies in zowel beker als competitie”, weet Dries.

“We mogen niet vergeten dat Knack een sterke ploeg is die altijd in staat is om het maximale uit zichzelf te halen. Tegen andere teams lukt het ons vaak wel om ons niveau te halen, maar tegen Roeselare zien we dat we ons soms te veel laten beïnvloeden en ons eigen spel forceren waardoor de foutenlast te hoog ligt. Het wordt een belangrijke wedstrijd voor ons en we zijn vastbesloten om dit keer met meer vertrouwen en meer stabiliteit te spelen in eigen huis.” (RV)

Zaterdag 25 januari om 20.30 uur: Tievolley Tielt A – Knack Roeselare D.