Tievolley Tielt dames C maakt zich op voor topper

De dames van Tievolley Tielt C zijn de enige ongeslagen ploeg in Promo 3B. Nochtans gaat het om een nieuwe samengestelde jonge ploeg. Zaterdag nemen ze het op tegen de derde in de stand, Kerdavo Avelgem B.

“Na negen matchen zijn we de enige ongeslagen ploeg in onze reeks, waardoor we nu op kop staan met twee punten voorsprong. Er komen natuurlijk nog twee matchen aan in deze heenronde, maar als we ons niveau blijven halen en de dingen die we op de trainingen aanleren of corrigeren meenemen naar de volgende matchen, dan kunnen we spreken van een heel geslaagde heenronde”, opent de 23-jarige middenspeelster Marie Lemey uit Tielt.

“Nochtans zijn we een compleet nieuwe en heel jonge ploeg: een combinatie van twee gepromoveerde ploegen uit Promo 4 en een paar meisjes die overkwamen van de U17. We wisten wel dat er heel wat potentieel en talent in deze ploeg zat, maar het is prachtig om iedereen zo positief te zien evolueren.”

Flexibel zijn

Zaterdag neemt Tievolley het op tegen Avelgem B, dat derde staat. “Het wordt sowieso niet gemakkelijk. Maar we hebben al laten zien wat we waard zijn. We leggen niet te veel druk op onszelf. Elke match is anders, dus wat vorige matchen wel werkte, zal misschien nu niet werken. Daarom moeten we flexibel zijn en niet terugdeinzen als het even minder gaat”, gaat Marie verder. “We hebben al vaak een achterstand kunnen ombuigen door ons aan te passen aan het nieuwe spel. Eenmaal we dat kunnen doen, kunnen we de andere ploeg domineren. Daarnaast herinneren we onszelf er ook aan dat we niet mogen vergeten om ook plezier te hebben op het veld.”

“Als we blijven werken zoals we nu bezig zijn, is het zeker niet onmogelijk om een plek in de top drie te bemachtigen. We merken dat de trainingen hun vruchten afwerpen, waardoor ons samenspel en de technieken enorm verbeteren. Zolang we dit kunnen volhouden en ook onze negatieve kanten kunnen ombuigen, ons enthousiasme niet verliezen en de druk niet te hoog leggen, hopen we dit te kunnen realiseren.” (RV)

Zaterdag 30 november om 15.30 uur: Kerdavo Avelgem B – Tievolley Tielt C.