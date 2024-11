Tievolley Tielt B verwacht moeilijke derby tegen Pervol

De tweede herenploeg van Tievolley Tielt neemt het zaterdag in Promo 3 op tegen de B-ploeg van Pervol Ruiselede. Tievolley heeft heel wat jonge en nieuwe spelers en is een ploeg in opbouw, Pervol strijdt wellicht mee voor de titel. Een moeilijke klus, dus.

“Al bij al zijn we niet ontevreden met de resultaten tot zo ver in de competitie”, opent de 16-jarige receptie-hoekspeler Mathis Voet uit Tielt. “We weten dat we met een zeer jonge ploeg aantreden tegen vaak meer ervaren spelers op dit niveau en het is dan ook naar de verwachtingen dat we niet aan de top meedraaien. Bovendien hebben we ook een nieuw samengestelde ploeg dus moeten we nog ingespeeld raken op elkaar. Toch hebben we al een aantal wedstrijden weten te winnen.”

Mindere match

Vorige week kende Tievolley B wel een mindere wedstrijd tegen Diksmuide. Het verloor er met 3-0. “Dat was toch een van onze mindere matchen”, weet Mathis. “Ze hebben een sterke opslag en onze receptie is niet zo goed. Zij waren ook een flink stuk groter dan ons. Maar we trekken onze lessen uit dit verlies. We moeten wat meer opletten op receptie en mogen de moed niet zomaar laten zaken. Als we doorheen de wedstrijd gemotiveerd blijven, kan er nog veel gebeuren.”

Zaterdag is er de derby tegen Pervol Ruiselede. “Dat zal een moeilijke match worden. We spelen tegen de broer van iemand die bij ons speelt en ik vernam dat ze vorig jaar konden promoveren, maar beslisten om dat niet te doen. Wellicht kunnen ze dus ook dit jaar kampioen spelen. Het zal hoe dan ook lastig worden tegen hen. We willen vooral zorgen dat er minstens drie onder ons staan en misschien in het midden van het klassement raken. We zijn een nieuwe en jonge ploeg met vier spelers die van Aalter komen en één iemand die vorig jaar al bij heren B speelde. Maar de sfeer zit goed in de ploeg. We kwamen al snel goed overeen en hebben vertrouwen in elkaar, ondanks het grote leeftijdsverschil waar de oudste 24 is en de jongste 15”, besluit Mathis Voet. (RV)

Zaterdag 16 november om 15 uur: Tievolley Tielt B – Pervol Ruiselede B.